VIDEO: así es como Danna Paola baila "Kill This Love" de BLACKPINK y demuestra que es la más BLINK

La cantante Danna Paola, quien se ha convertido en una de las mexicanas más exitosas, es conocida por canciones como: "XT4S1S" y "Oye Pablo", pero recientemente se ha vuelto popular entre los seguidores de BLACKPINK, ya que ha demostrado que es muy fan de la banda de K-Pop.

Aunque no es la única banda de pop coreano que le gusta, ya que ha mencionado que también le agrada BTS, lo cierto es que podría ser su favorita, pues en una ocasión mencionó que le gustaría colaborar con ellas y declaró que Lisa, la rapera, es su preferida.

¿Danna bailó una canción de BLACKPINK?

De hecho, en redes sociales circula un video de la mexicana bailando una de las canciones más famosas de la banda, "Kill This Love". En el material, aparece peinada de chonguitos, ropa cómoda y sin zapatos. "Baile nocturno", escribió Danna en el post que compartió en sus historias de Instagram.

Aunque el video fue publicado meses atrás, lo fans de BLACKPINK, quienes son conocidos como BLINKS, lo han retomado, pues, aunque algunos no creen que sea fan de la girlband , lo cierto es que la mexicana ha seguido a las chicas desde hace años.

Danna es una de las artistas mexicanas más exitosas en la actualidad. (Créditos: Facebook / Danna Paola)

BLINKS enfurecen por verla bailar canciones de BLACKPINK

Pese a que muchos fans de BLACKPINK son fans de Danna Paola, también hay otros a los que no les encanta la idea de que la girlband sea relacionada con la mexicana y aprovechan las redes sociales para mostrar su desagrado por la cantante. En el video donde la cantante de "Oye Pablo" bailó "Kill This Love", recibió varias críticas y acusaciones por su manera de bailar.

"Ya no puedo escuchar esa canción. Danna Paola la cagó", "Ni si quiera se baila así", "Baila horrible", "Todo lo que ve lo copia" y "Pero así no es el baile de Kill This Love", fueron las reacciones de algunos BLINKS tras verla bailando una canción de la banda.

