Las 3 películas de terror psicológico en Netflix más inquietantes de todos los tiempos

Este 2023 ha arrancado con todo en cuestión de entretenimiento, pues los amantes de series y películas tienen muchas opciones, ya que las plataformas han comenzado a acumular contenido nuevo y antiguo en un intento por atraer y retener suscriptores y esto ha dado lugar a lo que muchos llaman la Edad de Oro del streaming, donde las empresas como Netflix están invirtiendo millones de dólares para crear contenido original y sobre todo intenso, para que sus usuarios nunca olviden la experiencia de ver una película que les trascienda, esto sucede mucho con el terror.

Si tu eres de las personas que disfrutan de adentrarse a conocer las historias dentro de las películas más horripilantes que además presentan narrativas que tienen que ver con el miedo psicológico, las cintas que te recomendamos a continuación sin duda podrían cumplir tus expectativas en este inicio de mes de febrero.

La primera cinta de terror psicológico que te recomendamos se titula “Olvidado'', o por su nombre en inglés “Forgotten”, la cual sigue la historia de Jin-Seok, un joven que se muda a una nueva casa con sus padres y su hermano mayor, Yoo-Seok. Sin embargo, el protagonista jamás imagina lo que está por acontecer en su vida, pues una tarde lluviosa Jin-Seok presencia uno de los momentos más trágicos cuando ve cómo un grupo de hombres secuestran a su hermano, desapareciendo durante 19 días.

Sin que nadie lo esperara, el hermano mayor del protagonista vuelve a casa pero no se acuerda de nada, y eventualmente Jin-Seok se da cuenta que la personalidad de su hermano no es la misma y es aquí cuando comenzará a sospechar que el que ha regresado no es su hermano de verdad.

Otro de los filmes que no te puedes perder es “El juego de Gerald”, cinta que sigue la historia de Jessie (personaje interpretado por Carla Gugino) y Gerald (protagonizado por Bruce Greenwood) un matrimonio que con esperanza de salvar su relación deciden adentrarse en un sitio apartado y tranquilo.

Alejados de todo para deshacerse de la rutina, Gerald le propone a su mujer un juego sexual: esposarla a la cama para incrementar las pasiones en la intimidad; sin embargo, cuando él muere de un infarto, Jessie tendrá que luchar por su supervivencia. Es aquí donde comenzará el verdadero horror para la mujer, quien se enfrenta a todo tipo de riesgos y peligros.

La última de este listado se titula "Creep", una película de terror psicológico estadounidense de 2014 dirigida por Patrick Brice, su debut como director, quien se inspira en una historia de Patrick Brice y Mark Duplass, quienes protagonizan la película.

El largometraje narra la historia de Aaron, interpretado por Patrick Brice, quien es un videógrafo que responde a un anuncio en línea y se dirige a la casa de un extraño para filmarlo durante el día. El hombre que contrata a Aaron quiere hacer una película debido a que su hijo está por nacer, pero sus peticiones se hacen más extrañas mientras el día avanza, esto hasta llegar a un punto sangriento del cual hay pocas posibilidades de salir.

Es de destacar que este filme destaca debido a que cuenta con escenas que han sido calificadas como sumamente perturbadoras, esto específicamente debido a que son grabadas en primera persona y con un formato de videocámara casera, lo que da al espectador un efecto y de cercanía apegada a la realidad.

