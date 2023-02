Exatlón México All Star: quién fue el eliminado de la competencia este 19 de febrero

Exatlón All Star se puso a flor de piel durante el domingo de eliminación. En esta ocasión las atletas que se vieron las caras fueron Valeria Payén (25 años) y Natali Brito (32 años) en una batalla donde desde el principio se impuso la originaria de Baja California Sur, pues le falló la puntería en múltiples ocasiones a su adversaria.

Con cánticos para animar a sus respectivas integrantes, los equipos Rojos y Azules también libraron una batalla desde las pequeñas gradas donde ven y apoya a sus compañeras. Sin embargo, no les alcanzó a los segundos, pues perdieron a un segundo compañero, pues la semana pasada despidieron a Dan Noyola.

El equipo azul se quedó con 9 integrantes (Foto: IG @exatlonmx)

Con un certero lanzamiento contra uno de los objetos de madera, "Black Belt" aseguró su permanencia y dejó en el camino a "Sprint Broker". Como es natural, las caras largas se hicieron visibles y ella no pudo aguantarse las lágrimas a la hora de tomar la palabra tras la felicitación de Antonio Rosique.

"Me siento un poco decepcionada de mi porque sé que todavía tenía mucho que dar. Al tener la oportunidad de venir y mostrar a todo el mundo de lo que estoy hecha, dije 'por qué no'. En verdad lo intenté, en cada carrera y todavía soy esa Natali, estoy creciendo y estoy evolucionando, tengo el corazón entero. Me llevó un poquito de cada uno de mis compañeros y de mis contrincantes porque soy grandes atletas. Aunque no pude quedarme, sé que afuera seguiré creciendo", expresó la atleta.

¿Quién es Natali Brito?

Natali Brito Osorio es una atleta y velocista originaria de Acapulco, Guerreo, tuvo el primer lugar en el Nacional Juvenil 2011 y en el Nacional Primera Fuerza 2014. De igual forma fue medallista centroamericana en 2014 y representó a México en los Juegos Panamericanos. Sus habilidades le abrieron las puertas de Exatlón México en las temporadas 2 y 4.

Al ser una digna representante del deporte de nuestro país fue natural que diversos medios de comunicación se acercaran para saber quién era "Sprint Broker" y les compartiera su experiencia en el reality show de resistencia. De igual forma, algunas marcas deportivas importantes se acercaron para convertirla en su embajadora.

Natali Brito es una gran velocista originaria de Guerrero (Foto: IG @natalibrito.mx)

