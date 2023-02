Paola Rojas cautiva a sus 46 años en pantalón campana y ombliguera

Paola Rojas es una de las estrellas de la televisión que dejan sin aliento a sus fans con sus modernos looks. Fue en su cuenta oficial de Instagram en la que la periodista compartió una serie de fotos con las que cautivó a sus admiradores y dejó claro que a sus 46 años es un ícono de estilo, luciendo su esbelta silueta en un look blanco y negro en el que combino un pantalón campana con una ombliguera.

La presentadora es considerada una de las favoritas en la pantalla chica, y ha sido gracias a sus looks muy chic que se ha colocado como referente de estilo, pues confirma que después de los 40 años se pueden seguir luciendo atuendos juveniles y llamativos, como los que lució por varios años al frente de su noticiero "Al aire con Paola Rojas", del que se despidió en los primeros días de este 2023.

Paola Rojas derrocha estilo y belleza en ombliguera

La también conductora de "Netas Divinas", programa donde comparte foro con otras bellas famosas como Consuelo Duval, Natalia Téllez, Galilea Montijo y Daniela Magun, publicó en la plataforma de Meta, donde la siguen millones, una serie de imágenes en las que dejó ver el atuendo que que llevó este viernes para comenzar el fin de semana como una auténtica fashionista, y presumiendo cuerpazo.

Paola impone moda con sus looks y derrocha belleza. Foto: IG @paolarojas

Paola confirmó con el look que compartió con sus 1.9 millones de seguidores en Instagram, que se puede lucir una prenda corta con mucho estilo después de los 40, pues eligió una coqueta blusa tipo ombliguera en color negro, pieza destaca por su diseño sin mangas y los detalles de plumas en la parte inferior, prenda que combinó a la perfección con un pantalón de piernas campana, perfecto para estilizar la figura femenina.

"Una alegría enorme reencontrarme con @andrea_pousa y @bruxoqueiman. ¡Bienvenidos siempre a México! Gracias a @lydialavin por este look tan espectacular ", fue la frase con la que Rojas, de 46 años, compartió las instantáneas que han logrado sumar más de 20 mil "me gusta" y cientos de comentarios con frases como: "Me encanta tu outfit", "Guapa" y "Mi querida Paola luces simplemente hermosa !!!"; entre muchos otros.

La periodista da cátedra de moda para las mayores de 40 años. Foto: IG @paolarojas

La popular presentadora, que inició su carrera en los medios en la radiodifusora Vox F.M., deja claro porque es una de las favoritas en redes y demuestra que no teme a probar con todo tipo de atuendos, como lo confirmó hace unas semanas al lucirse desde la playa con coquetos bañadores, y como lo ha hecho con otros outfits con los que destaca su curvilínea silueta y da lecciones de moda para las mujeres mayores de 40 años.

Además de su popularidad en la televisión, Paola Rojas ha logrado convertirse en una de las periodistas más seguidas en las plataformas digitales, pues tan sólo en Instagram cuenta con millones de fans, con quienes constantemente comparte los atuendos que luce en su día a día y en los programas en los que participa, logrando con cada publicación recibir miles de "likes" y elogios.

SIGUE LEYENDO:

Paola Rojas abre su corazón y confiesa que está muy enamorada: "Perdida de amor"

FOTOS: Paola Rojas derrite la red con ajustada falda y coqueta ombliguera

Paola Rojas, más bella que nunca, derrocha estilo en mini vestido de colores