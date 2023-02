Afirman que Geraldine Bazán se unió con Sara Corrales para separar a Gabriel Soto e Irina Baeva

Después de que Gabriel Soto e Irina Baeva dejaran claro que siguen juntos y con sus planes de boda, se destapó que Geraldine Bazán se habría unido con Sara Corrales para separarlos. De acuerdo a una amiga cercana del actor de telenovelas, su exesposa y su compañera de la telenovela "Mi Camino es Amarte" habrían planeado hacer crecer los rumores de que había engañado a la artista rusa y que estaba pretendiendo a su coestrella.

La revista Tv Notas publicó este martes 14 de febrero una entrevista con una supuesta amiga del galán de televisión, en la que indicó que a pesar de toda la polémica que vivieron Gabriel e Irina, siguen juntos y con sus planes de matrimonio, sin embargo, admitió que tuvieron una crisis después de que se comenzaran a correr las especulaciones de que Soto estaba tratando de conquistar a su compañera de escena, pero esto sólo habría sido un plan de Geraldine Bazán, quien hizo una relación muy cercana con Sara.

Irina Baeva y Gabriel Soto tuvieron una crisis de pareja a finales del 2022 Foto: Especial

Geraldine Bazán y Sara Corrales querían terminar con la relación de Gabriel

De acuerdo a la fuente, Sara y Geraldine se conocieron al ir al mismo gimnasio e hicieron una buena relación, por lo que después de que la actriz originaria de Rusia se fue de viaje a Nueva York y a Qatar para hacer unas cápsulas sobre la Copa del Mundo, y que la colombiana comenzara con las grabaciones de "Mi Camino es Amarte", empezaron a hacer creer a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales que Soto había engañado a su prometida.

"Sí atravesaron una crisis a finales del año pasado, pero no tienes idea de quiénes fueron las responsables. (...) Nada más ni nada menos que Geraldine Bazán, la exesposa de Gabriel, y Sara Corrales. En los últimos meses, ellas han intentado separarlos y se han encargado de hacerle la vida imposible a Irina”, dijo la supuesto amiga del actor, quien aclaró que la actriz de "Corona de lágrimas" aún no perdona a su ex pareja, mientras que la colombiana estaba muy entusiasmada de trabajar con el galán de televisión.

"Utilizaron las redes sociales para mandarle indirectas a Irina de la misma manera que Geraldine considera que Irina supuestamente se lo hacía cuando andaba con Gabriel", indicó la fuente a la popular de revista de espectáculos, a la que dijo que Sara publicaba fotos que hacían aparentar que Soto le había dado algunos regalos, como un collar de la buena suerte y un perfume, sin embargo, el histrión, de 47 años, estaba muy ocupado grabando su nuevo proyecto.

Sara Corrales intentó conquistar a Gabriel Soto, afirman Foto: Especial

Según la versión de la persona cercana a la pareja de artistas, sus planes no funcionaron, por lo que Sara Corrales regresó a Colombia, desde donde ha mandado algunas indirectas: “Está muy enojada porque no prosperó su intento de andar con Gabriel, y como no logró su cometido, ahora manda indirectas hablando pestes de ellos”. Mientras tanto, Geraldine Bazán sigue "con sus cosas personales y profesionales", a la par de que Irina y Gabriel continúan con los planes de boda.

