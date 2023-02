Super Bowl 2023: ella es la cantante que dio el mejor show “Halftime” de la historia, no es Madonna, ni Beyonce

Este próximo domingo 12 de febrero, se llega uno de los días más esperados en la comunidad deportiva pues el Super Bowl LVII llegará al Estadio de la Universidad de Phoenix, en donde se llevará a cabo el encuentro entre Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles, y una de los momentos más esperados además de ver a tu equipo favorito es sin duda alguna, la presentación de Rihanna en el ‘Halftime’ o show de medio tiempo.

Y es que uno de los sueños de cualquier cantante es presentarse en el ‘Halftime’ del Super Bowl, pues es el evento deportivo más importante del mundo por lo que millones de personas disfrutan de su actuación, no solo en Estados Unidos sino también en el resto del mundo, y como cada año cada artista trata de coronarse como el mejor show de medio tiempo en la historia del super tazón, pero, ¿quién tiene este título?.

Sigue leyendo porque aquí te daremos a conocer quién ha sido el o la cantante que se ha coronado como el mejor ‘Halftime’ en la historia del Super Bowl; seguramente ya estás pensando que se trata de Michael Jackson, pero no, aunque evidentemente “El Rey del pop” ha dado uno de los shows más inolvidables en la historia de este deporte, la realidad es que el título lo tiene otra gran personalidad.

¿Quién ofreció el mejor ‘Halftime’ de la historia del Super Bowl?

Algunos artistas han estado a punto de lograr coronarse como “el mejor ‘Halftime’ de la historia del Super Bowl”, entre ellos el antes mencionado Michael Jackson, Madonna, Prince, The Rolling Stone, U2, Beyonce, entre muchos otros más; sin embargo, existe una cantante que rompió todos los esquemas y marcó un antes y un después con su actuación en este cotizado espacio.

Se trata de Diana Ernestine Earle Ross, mejor conocida solamente como Diana Ross, quien presentó su show en el medio tiempo del Super Bowl en la edición número XXX, osea hace 27 años.

Diana Ross se presentó en 1996 en el Sun Devil Stadium en Tempe, Arizona, cuando Dallas y Pittsburgh se enfrentaron; la edición número 30 del Super Bowl merecía una gran actuación por lo que la nacida en Detroit en 1944 lo hizo realidad.

Al inicio del show, Diana Ross salió en una plataforma en donde también había pirotecnia y con un mini vestido en color rosa, comenzó a interpretar el éxito “Stop in the name of love”, además de la cantante, en el escenario había cientos de bailarines, y algunos de ellos hicieron una formación especial para que se pudiera leer en grande el nombre de la cantante.

El show duró poco más de 12 minutos, en donde interpretó sus diversos éxitos como: “You can't hurry love”, “Baby love”, “I will survive”, “Mountain high”, “Take me higher”, entre muchos temas más.

Diana Ross también incluyó en su show globos, múltiples cambios de vestuario, pero lo que cambió todo fue el espectacular toque final, un helicóptero aterrizó hasta el escenario, mientras que la cantante se despidió de su público, subió a la aeronave y salió del escenario de una manera que jamás se podrá olvidar y muy difícil de superar.

