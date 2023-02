El empresario musical Gabriel Zambrano revela todos los conciertos que tendrá en la Plaza de Toros México este 2023

Nunca es sencillo llevar a cabo un evento masivo, menos lo es si se está detrás de este para producirlo y estar cargo de todos los detalles. Para sumar a la complejidad de esta labor hay que ajustar fechas del talento, lugar para realizarlo y y un sinfín de situaciones a mediar con proveedores, equipo de producción y todo lo que concierne a ser un empresario de la música y los eventos en el mundo del entretenimiento.

Así lo confirmó en entrevista para El Heraldo de México Gabriel Zambrano, quien hace más de una década tomó la decisión de trabajar con ahínco en la creación de eventos masivos, siempre con la convicción de traer talento artístico o deportivo de primer nivel. Y lo ha logrado. Por tal razón, es que este 2023 se engalana no con uno o dos, con más de 5 eventos que lidera, muchos de estos, con la monumental Plaza de Toros México como escenario y casa para albergar al público.

Así es como Gabriel Zambrano concibe su actual faceta al frente de conciertos de música o eventos de tenis con figuras de la ATP o la WTA. No ha sido un camino sencillo, pero lo ha emprendido con las mismas ganas que la primera vez. Por ello es que recuerda con cariño aquel festival Goliath que el sábado 5 de diciembre del año 2009 causó conmoción en la Ciudad de México.

"Cosas de la vida, coincidí con Pedro Moctezuma y me invitó a sumarme a Goliath. Ese evento me abrió las puertas y me gustó mucho eso de los festivales, fueron 74 mil personas en Santa Fe y tuvimos un elenco que estaba en su mejor momento con Calle 13, Pitbull, Black Eyed Peas, es como si ahora tuviéramos a Maluma o Bad Bunny, fue increíble", recordó en entrevista.