Karol Sevilla se mostrará "mucho más real" en "Miedo de sentir"

“'Miedo de sentir' es un sencillo que llegó a mi vida en el momento justo. Esta canción la compuse con Rodrigo Dávila y estaba ahí en el baúl de las canciones, la escribimos hace dos años", explica Karol Sevilla a El Heraldo Digital en medio de su emoción por poder compartir con sus fans su ansiado regreso a la música; sin embargo, con este nuevo tema la "chica de los patines" quedó en el pasado. Y es que tal y como recuerda, sus fans y ella misma han crecido, por lo que una versión más madura o "mucho más mujer y grande", como ella misma lo menciona, también es necesaria.

Este viernes 10 de febrero por fin se estrenó el nuevo sencillo de Karol Sevilla y entre lo más esperado de este tema, "hecho con el corazón", no sólo destaca que muchas personas se sentirán identificadas, sino también que muestra una versión de su talento ante el micrófono y que también representa nuevos retos como artista. Hace unos días que dio la noticia a sus fans, parte de su equipo adelantaba en redes que los fans no estaban listos para lo que se viene, pues la cantante demostró el gran potencial que tiene con notas altas y una versión a la que se entregó por completo.

Ahora busco cantar "esas experiencias que nos pasan", dijo. (Foto: IG @karolsevillaofc)

Karol Sevilla muestra su lado más "vulnerable" con su nuevo éxito

En conversación con El Heraldo Digital, la cantante de 23 años abrió su corazón y se sinceró como nunca al afirmar que con la letra de esta canción "me di la oportunidad de estar vulnerable, me di la oportunidad de que mi corazón hablara y encontrar el lápiz, el papel y poderlo decir, que mi voz lo gritara; creo que fue la sensación mas bonita". Por supuesto, no duda en recordar que lo que ella presume con cada frase también es algo que millones hemos experimentado alguna vez en la vida y que nos hace recordar que está bien no estar bien.

"La canción es eso, que no todo el tiempo estamos bien, que no todo el tiempo es sonrisas, el estar felices y tener una buena energía; hay días donde estamos mal, tristes, yo personal soy muy personal. El ser yo misma y expresar mis sentimientos en una canción creo que es lo más sincero que he hecho en mi vida", dijo.

Todos nos hemos enamorado, pero también nos han roto el corazón y después de eso el miedo de volver a confiar en alguien más se hace presente y esta es la mejor forma de resumir el nuevo tema de Karol Sevilla, pero el mensaje va mucho más allá de ese temor a volver a ser lastimado, pues se tratan de experiencias de vida que los fans de la cantante comienzan a experimentar. Pues quién no recuerda la emoción de los más pequeños y adolescentes ante la popularidad de "Soy Luna", o bien, del rostro de una niña en proyectos como "Para volver a amar" o "Amorcito corazón", tan sólo por mencionar algunos sus inicios; ahora ellos también crecieron y sus vivencias tampoco son las mismas.

Este vestido de cola larga fue hecho a la medida y sólo para el video de "Miedo de sentir". (Foto: Cortesía)

De esta forma y como una muestra de "crear mi propio idioma con mi música", la también actriz precisa que quiere cantarles a sus fans esas situaciones únicas: "Hoy quiero cantar esas experiencias que nos pasan: la primera vez que te rompen el corazón, que te enamoras, esto de miedo de sentir otra vez, esas mariposas en el estómago que no saben si es un dolor de panza o qué está pasando. Creo que es la parte más bonita y sana de poder hacerlo".

Por supuesto, todo esto también se ve reflejado en un video mágico en el que tanto Karol Sevilla como Paco Álvarez nos sumergen en un universo maravilloso, único y con toques muy románticos que representaron para ella un "sueño" hecho realidad en el que su imaginación y creatividad se notan hasta en el vestuario con un vestido hecho a la medida. Y qué mejor lugar para representar todo esto que el Teatro Fru Fru de la Ciudad de México, donde la actriz también tuvo la oportunidad de mostrarse desde el interior.

"Van a ver una Karol más plantada, mucho más mujer, mucho más grande, mucho más real y también hay una parte donde la perspectiva de Karol es de afuera; me estoy viendo en el escenario cantar y es cuando yo solita a veces imagino que me estoy viendo desde butacas y me siento muy orgullosa de lo que he legrado y pasado. Le agradezco mi carrera a mi madre y a los fans que no me dejan de apoyar día con día", indicó.

La actriz recordó su amor por los teatros y los vestidos elegantes que se usaban en el pasado. (Foto: IG @karolsevillaofc)

Rodrigo Dávila, la clave detrás de esta nueva versión de Karol

La letra de "Miedo de sentir" no sólo fue producto de la cantante, sino también de Rodrigo Dávila, el vocalista de Motel, quien además de ayudar a conseguir el éxito que ya se encuentra disponible en todas las plataformas también ayudó a que Karol diera su mejor versión y talento con notas altas con las que sorprendió a sus fans. Pero tal y cómo ella nos contó, no fue desde la exigencia, sino desde la confianza con comentarios como "hazlo" o "déjate llevar" para conseguir algo que nunca se había visto.

"(Trabajar con él) fue muy cool, una experiencia que nunca me había tocado porque nunca me había tocado una persona tan perfeccionista. Si hay una persona en perfección pura en voz, en producción musical, todo es Rodrigo Dávila", confesó al detallar que "la emoción, el nervio, me hizo llegar a la nota y Rodrigo me sacó ese jugo que nunca nadie me había sacado".

Aunque esto tal vez emocione a sus millones de fans, quienes ansiosamente piden el lanzamiento de su primer álbum como solista, recuerda que hay un proceso muy lardo por detrás y que "no es nada fácil", en especial luego de un proceso de autoreflexión como el que experimentó recientemente para encontrar confianza tanto en su persona, como en su talento y voz. Claro que las puertas no están cerradas a nada y como un adelanto de lo que se viene, la cantante aseguró que todos tienen que estar listos, pues "la siguientes canción está espectacular porque es totalmente diferente a esta balada".

La cantante y actriz no ha dejado de presumir su nueva versión. (Foto: IG @karolsevillaofc)

Finalmente, Karol Sevilla no dudó en recordar que el 2023 será un gran año en cuanto a su carrera como artista, pues además del lanzamiento de "Miedo de Sentir" y de la canción que pronto saldrá a la luz, también se estrenará la segunda temporada de "Siempre Fui Yo" donde comparte protagónico con Pipe Bueno y en la que los fans podrán "ver un crecimiento muy grande en el personaje y en mí".

Por otro lado, también se viene su presentación el próximo 19 de febrero en el Carnaval de Mérida y como un adelanto de un proyecto que seguramente emocionará a muchos, también existe la posibilidad de iniciar con su tour en donde visitará varios países para llegar a quienes la escuchan y a quienes solo la conocen por "Soy Luna". Y es que tal y como ella explica, ahora quiere llegar a la gente que no sabe quién es y que sepan que "soy más que la chica de los patines".

SIGUE LEYENDO

Karol Sevilla: 5 trajes de baño con los que paralizó la red

Karol Sevilla: 5 looks con los que rompe la red e impone moda para las más jóvenes

VIDEO | Karol Sevilla se declara fan de Chiquis Rivera y le hizo un homenaje con una de sus canciones