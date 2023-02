Jay B de GOT7 termina con su novia y se va al servicio militar sin despedirse de sus fans

El 2023 no solo es un año lleno de conciertos K-Pop para las fans de Latinoamérica, también es serán meses donde muchso regresarán del ejército, pero otros idols también deberán irse para cumplir con esta obligación nacional. Jay B de GOT7, decidió enlistarse en secreto.

Al ser uno de los idols de mayor edad dentro del grupo y depués de realizar su gira por Latinoamérica, se ha estado preparando para el lanzamiento de su nuevo disco. Su comeback será el próximo 15 de febrero con "Seasonal Hiatus", del cual ha revelado varios teasers.

Sin embargo, días antes de su estreno, medios coreanos dieron a conocer que el cantante K-Pop, Jay B de GOT7, no solo inició su servicio militar, sino que también terminó con su novia, una relación que no había sido confirmada para sus fans. ¿Cuándo se fue y por qué?

Te puede interesar: BTS en México: ARMY se imagina un concierto en el Estadio Azteca en 2026

Jay B de GOT7 se enlista en el ejército de manera secreta

Fue el año pasado cuando medios coreanos dieron a conocer que Jay B de GOT7 estaba en una relación con una joven youtuber de nombre PURE.D. La pareja hizo pública su relación, aunque algunas fans no estaban del todo convencidas, ella es una joven creadora de belleza que hace contenido de tutoriales y looks de maquillaje.

Sin embargo, parece que con su reciente partida al ejército, decidieron terminar, pues el idol estará ausente por casi dos años. La sorpresa no solo fue su ruptura o el tener pareja, sino que lo hizo en secreto sin despedirse de sus fans. Jay B quiso evitar el momento doloroso con sus fans, por lo que se fue al ejército de manera silenciosa.

La pareja llevaba 9 meses de relación, pero según reportes quedaron en buenos términos como amigos. Las fans compartieron sus reacciones en redes sociales, pues no tuvieron oportunidad de despedirse y no saben cuándo se enlistó, además, no tuvieron la tradicional foto del idol con el pelo rapado.