Diego Boneta materializa su sueño y producirá la cinta "At Midnight"

Con más de 20 años de carrera en la industria del entretenimiento y tras debutar como productor en la serie sobre Luis Miguel, Diego Boneta puso su confianza en At Midnight, cinta que se estrena hoy en streaming.

"No es el primer proyecto que produzco, lo hice con la serie de Luis Miguel y Nuevo Orden con Michel Franco, pero si es el primero que hago bajo mi compañía productora, se llama Three amigos, en la cual está mi hermana y mi mejor amigo que es mi mánager. Para mi ha sido muy importante el haber desarrollado esta cinta desde 2018, muchas veces no filmas el primer proyecto, tienes diez cosas a la vez, de esos se hacen dos, el hecho de que sea una comedia romántica hollywoodense que se haya filmado en México es una cosa increíble", dijo en entrevista con El Heraldo de México.

Además agregó, "no puedo pensar en otra comedia romántica de Hollywood que se haya filmado en su totalidad aquí, yo quería que se sintiera una carta de amor a México, que fuera un elemento fundamental en la película".

El actor comparte créditos con Monica Barbaro, a quien conoció cuando hicieron pruebas de lectura, "desde que la conocimos supimos que ella tenía que estar, después pasamos tiempo en la Ciudad de México antes de rodar, quería que al director al igual que a Monica les pudiera enseñar mis lugares favoritos, mis restaurantes preferidos, empaparnos de la cultura mexicana, ensayamos muchísimo, una vez que entramos al set, fue solo jugar".

Para Diego fue importante ensayar para lograr el resultado que él quería, "mi personaje es muy romántico, pero Alejandro está enfocado en su trabajo, en su carrera, sus sueños, en abrir un hotel boutique en San Miguel Allende, no quiere dejar que nada, ni nadie se interponga ante eso, pero también tiene muchos miedos, como al fracaso y a enamorarse, algo con lo que no me identifico", dijo.

Por su parte Monica aseguró, "fue maravilloso trabajar en México, el conocer la cultura, Diego me cocinó para aprender sobre la comida mexicana, tuvimos conversaciones larguísimas".

A DETALLE

Boneta obtuvo su primer papel en el cine, con la película Mean Girls 2.

Diego inició en el mundo del espectáculo en 2002, en un reality show.

La cinta se estrena hoy en la plataforma de streaming Paramount+.

Nayely Ramírez Maya

Nayeli.ramirez@elheraldodemexico.com

