La "abuela fitness" revela su secreto para estar musculosa

Lesley Maxwell, de 64 años y conocida también como la abuela fitness, constantemente se vuelve viral porque presume sus ganancias en el gimnasio, además de que constantemente da consejos para todos aquellos que han comenzado a levantar pesas. En esta ocasión se volvió tendencia por dar el secreto de cómo estar fuerte siempre.

Con más de 30 títulos en su haber, no es de extrañar que Lesley sea una de las favoritas en Instagram. La famosa entrenadora personal cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector y continúa aprendiendo para enseñar mejor.

La también influencer compartió una fotografía en la que se ve con un top deportivo azul claro y unos leggings, mientras que en la descripción escribió: “Me encanta ayudar a mis clientes a conseguir sus objetivos… Podemos cambiar la forma de nuestro cuerpo y nuestra salud entrenando y comiendo de manera eficiente".

Lesley dijo que gasta su "energía preciosa" en el entrenamiento con pesas, donde construye un marco fuerte y aumenta el músculo magro. “Me gustan los grandes movimientos compuestos y entreno las piernas más que la mayoría de la gente. Me gusta cómo me hace sentir, además del sabor, por supuesto… Si quieres un programa de entrenamiento, dímelo", agregó.

Uno de sus títulos favoritos de Maxwell, que comenzó en el fitnes a los 40 años, es el primer lugar en el "Open" World Title INFB New York, así como el INBF Pro Card. También ofrece un programa en el que ayuda a la gente a alcanzar sus objetivos de fitness sin importar la edad. Su libro electrónico, que está a la venta, promete ayudar a la gente a "sentirse en formay fabulosa a partir de los 50".

