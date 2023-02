Fanáticos en contra Pepe Aguilar por decir que su hijo Leonardo no se puede pagar una suite: “Ya déjalo brillar”

Pepe Aguilar tiene cuatro hijos; Emiliano, Aneliz, Leonardo y Ángela, los dos últimos son los que se inclinaron al espectáculo al igual que su famoso padre y que sus triunfantes abuelos, quienes son ídolos de la cultura mexicana en el cine y en la música, los jóvenes están cobijados por sus familiares que cuentan con bastante experiencia en el medio.

Ángela Aguilar quien es la más pequeña (19 años) es quien ha destacado, su trayectoria es reconocida a nivel internacional y por importantes integrantes de la academia, pero Leonardo Aguilar no se queda atrás, su voz cautiva a millones de personas, además se forma como compositor de sus propias letras y escribe para otras estrellas.

Es Leonardo quien recientemente dio a conocer su nueva producción discográfica, el joven de 23 años aprovechó que estaba junto a su famoso padre en una bella suite de un hotel para grabar un pedazo de la canción, subirla a sus redes sociales y de esta forma promocionar su trabajo, pero las cosas no resultaron como había planeado.

Pepe Aguilar apoya la carrera de su padre. FB/leonardoaguilaroficial

En el video disponible desde el Instagram oficial de Leonardo se aprecia el momento en el que entra a la recámara en donde está el intérprete de “Por mujeres como tú”, con la sinceridad que lo caracteriza, Pepe Aguilar comenta que tuvieron que hacer las tomas en su espacio, pues Leonardo todavía no puede pagar un sitio como ese.

El cantante no le da importancia a lo que señala su papá, pero sus seguidores en redes sociales se fueron contra Pepe Aguilar y lo tacharon de “presumido” e incluso escribieron que debería dejarlo cantar solo y no salir junto a él, además no faltó quien le augura mucho éxito a Leonardo y puntualizan en que será tan conocido que superará la fama de sus ancestros.

Los fanáticos no estuvieron de acuerdo con las palabras de Pepe Aguilar. Captura de video

Piden a Pepe Aguilar no expresarse así de su hijo. Captura de video

El nuevo disco de Leonardo Aguilar

Bajo la producción del sello Machine Records, Leonardo Aguilar dio a conocer su reciente material discográfico, mismo que ya está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, Amazon Music, Apple Music o YouTube Music, según información del artista, el copilado lleva por nombre “Y lo volví a hacer” al igual que uno de los sencillos.

Las canciones que integran el disco son: “El comienzo del final”, “Por eso tu”, “Tres cruces”, “La quiero igualita”, “No puedo caer”, “No sé qué hacer”, “A poco si fue lo mejor”, “Como si no se hubiera ido”, “No lo podía hacer mejor” y por último “Y lo volví a hacer”, cabe destacar que algunas de las piezas ya habían sido presentadas al público.

