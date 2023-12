3 películas coreanas en Netflix para hacer un maratón en familia antes de Navidad

Es un hecho que plataformas como Netflix han contribuido a que cada vez más personas tengan acceso a cientos de películas y series sin salir de su hogar, ésto nos permite explorar cine de otras partes del mundo y un ejemplo muy claro de esto ha sido el cine coreano, que a través de sus doramas nos han enseñado cómo es su forma de vivir y nos han regalado historias nuevas y atrapantes que son perfectas para pasar una tarde de maratón.

3 películas coreanas perfectas para ver en Navidad

Y aunque en las películas coreanas se tratan muchos temas, estamos en la temporada perfecta para inundar nuestro hogar con el espíritu navideño y aprovechar el frío otoñal para hacer maratones de películas que nos muestran justamente esta temática; así que si estás buscando opciones diferentes para pasar estos helados días, aquí te traigo tres películas coreanas que debes ver antes de celebrar la Navidad.

El catálogo de Netflix se encuentra plagado de cine coreano perfecto para esta temporada navideña.

Woojoo’s Christmas

Con el encanto característico de las películas navideñas, "Woojoo’s Christmas" narra la historia de Woojoo (Kim Ji Soo), una mujer de 38 años que, tras la pérdida de su madre, decide dejar la vida citadina para comenzar de nuevo en un tranquilo pueblo rural junto a su hija. Aunque la premisa inicial sugiere un romance clásico de temporada, la trama se distancia al presentar a otras Woojoos con historias similares en lugar del típico interés amoroso; estas mujeres se unen para crear sus propios milagros navideños, ofreciendo una narrativa refrescante y llena de conexiones femeninas, en contraposición a los convencionales clichés románticos de las películas navideñas.

Christmas in August

Después de superar una dolorosa ruptura, Jung Won (Han Suk Kyu) no solo reconstruye su vida, sino que encuentra un nuevo amor con Da Rim, interpretada por Shim Eun Ha, la química entre los protagonistas crea una historia de amor encantadora, pero todo se oscurece cuando él recibe el diagnóstico de un cáncer terminal, por lo que este amor perfecto se ve sombreado por la adversidad. A pesar de ello, los momentos compartidos entre ellos añaden calidez al corazón, convirtiendo a esta película en una valiosa adición a la lista de películas navideñas conmovedoras.

La película coreana perfecta para ver en Año Nuevo

New Year Blues

A diferencia de las tradicionales historias festivas, esta película se centra en la transición al Año Nuevo y la trama sigue a varias parejas, interpretadas por un elenco estelar que incluye a Kim Kang Woo, Yoo In Na, Yoo Yeon Seok, Lee Yeon Hee, Lee Dong Hwi, Yoo Tae Oh y Sooyoung, quienes, con la llegada del nuevo año, se ven compelidas a reflexionar sobre sus identidades, ubicación y aspiraciones futuras. "New Year Blues" explora las complejidades de la vida y destaca el coraje necesario para perseguir los sueños, ofreciendo una perspectiva fresca y significativa para cerrar el año.