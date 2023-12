Park Shin-hye, así luce actualmente la protagonista de los dramas "The Heirs" y "You Are Beautiful"

Los dramas coreanos son la obsesión de muchas personas, ¡y no los culpamos!, pues nos sumamos a ellos ante la emoción que se vive en cada capítulo, algo que nos lleva a no querer darle clic al botón de pausa para dejar de ver las historias que nos atrapan desde el segundo uno; en cambio las desveladas se hacen presentes cada noche.

Aunque existen muchos títulos que se encuentran en transmisión y de los que incluso hay que esperar hasta una semana para saber qué pasó en la trama, también existen otros que son clásicos y que cualquier amante de los dramas conoce. Tal es el caso de "The Heirs" (Los herederos) o "You Are Beautiful" (Eres mi estrella), mismos que fueron protagonizados por la actriz Park Shin-hye, ¿la recuerdas? Aquí te contamos todo lo que ha hecho con el paso de los años y te compartimos las fotos que revelan cómo luce en la actualidad.

Esta es una de las últimas fotos que Park Shin-hye compartió en sus redes. (Foto: IG @ssinz7)

¿Quién es Park Shin-hye?

Park Shin-hye es una reconocida artista originaria de Gwangju, Corea del Sur, quien desde hace años ha destacado dentro de la sociedad coreana como a nivel internacional por su talento tanto para la actuación, como con una sorprendente voz. Cabe destacar que en su trayectoria no sólo se cubren las dos industrias antes señaladas, ya que también ha debutado como bailarina y modelo.

Al igual que muchos otros talentos coreanos, ella saltó a la fama gracias a los dramas que fueron traducidos al español y a una larga lista de idiomas, pues las historias que protagonizó tocaron el corazón de muchos, además que demostraron que el amor se puede encontrar en un autobús sin que seas consciente de que un pasajero será el amor de tu vida, que los gemelos idénticos están para cubrirse aún cuando son grandes o para demostrar que la pobreza te puede llevar a caminos inesperados.

En el 2013 actuó junto a Lee Min-ho en "Los herederos". (Foto: Pinterest)

¿Cómo se llama el dorama de Park Shin Hye?

Tal y como te adelantábamos, algunos de los dramas coreamos que protagonizó Park Shin-hye son "The Heirs" y "You Are Beautiful", esta última también conocida como "Eres mi estrella" y que son dos de los más reconocidos a nivel mundial; sin embargo, con una larga trayectoria también le ha dado vida a otros personajes que no sólo corresponden a este género, pues también ha salido en películas, programas y videos musicales.

A sus 33 años también salió en dramas como "Stairway to Heaven", "My Girlfriend Is A Gumiho", "Heartstrings", "Flower Boy Next Door", "Pinocchio" y más recientemente en "Doctor Slump" que se estrenó este 2023, mientras que sui último drama fue en 2021 con "Sisyphus: The Myth".

¿Recuerdas este drama donde se hizo pasar por su hermano gemelo? (Foto: Pinterest)

¿Quién es el esposo de Park Shin-hye?

Aunque los famosos coreanos saben cómo llevar su vida privada alejada de los reflectores, lo cierto es que hay datos que sí hacen públicos y en el caso de esta querida actriz no puede olvidarse que el romance no sólo lo vive frente a las cámaras para transmitirlo a sus fans con historias ficticias, pues de hecho ella está casada y tiene un hijo pequeño.

Park Shin-hye está casada con Choi Tae Joon, quien fue su novio desde el 2017 y con quien contrajo matrimonio el 22 de enero de 2022, es decir que están a punto de celebrar su segundo aniversario de bodas; pronto la pareja tomó la decisión de iniciar a formar su propia familia y anunciaron que esperaban a su primer hijo, quien nació el 31 de mayo de 2022

La actriz tiene 33 años. (Foto: IG @ssinz7)

FOTOS: así luce Park Shin-hye en la actualidad

Aquí te compartimos algunas fotos actuales de Park Shin-hye que demuestran que con el paso de los años no ha cambiado en lo absoluto y que a sus 33 años sigue luciendo radiante.

