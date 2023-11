3 dramas coreanos de navidad para ver durante las vacaciones de diciembre

Las vacaciones de diciembre son de las más esperadas y si no piensas salir de casa, Netflix y las plataformas de streaming son tu opción ideal para no aburrirte. Si no te gustan las películas y series navideñas, puedes armarte un maratón de dramas coreanos con los últimos estrenos del 2023.

Netflix tiene preparadas varias novedades para cerrar el año y ya anunció las historias que llegarán a su catálogo durante diciembre. Algunos son fans de las películas navideñas, aunque otros las odian y prefieren ver otro tipo de género, si es tu caso, hay doramas que te pueden quitar el aburrimiento en las fiestas decembrinas.

Hay dramas coreanos que llegarán por primera vez a Netflix y no te los puedes perder, pues prometen ser todo un éxito, pues están protagonizados por los actores más populares de la industria. Checa estas recomendaciones y arma tu maratón navideño.

Sigue leyendo:

Las series coreanas donde aparece BTS y que puedes ver en Netflix hoy mismo

3 Series coreanas para ver en Navidad

Mi adorable demonio

Drama coreano de Netflix que se estrena en diciembre. La trama sigue la vida de una joven heredera que no confía en la gente que la rodea, por lo que debe fingir ser una persona fría para alejar a todos. Un día, termina en un accidente donde salva a un demonio y le arrebata la marca que le da sus poderes, ahora el chico tendrá que estar a su lado para evitar que le pase algo o perderá su magia.

El zorro de nueve colas

Drama coreano que sigue la vida de un hombre que trabaja en el gobierno y lleva una vida aparente normal, pero en realidad es un zorro legendario que oculta su verdadero ser. Sin embargo, cuando una productora de un programa paranormal se empeña en atraparlo y cazarlo, se verá en peligro, sobre todo cuando otras criaturas míticas lleguen al mundo de los humanos, como su hermanastro menor.

True Beauty

Drama coreano que sigue la vida de una joven que usa el maquillaje para aparentar ser hermosa. Cuando llega a una nueva escuela, el chico más guapo y popular de su clase descubre su secreto, pero en lugar de hacerle burla, se enamora de ella mientras intenta ocultar su verdadero rostro.