Paquita la del Barrio reaparece tras cirugía en sus ojos y revela cómo terminará el 2023

Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, ha vivido momentos complicados de salud en las semanas recientes. Apenas a inicios de noviembre tuvo que ser ingresada al hospital, situación que prendió las alarmas entre sus fans que se alertaron por su situación.

Pasaron algunas horas y, luego de que se sometiera a una cirugía, se supo que Paquita ha sido intervenida de sus ojos, esto debido a una córnea que debía ser atendida. Como una mujer de 76 años que es, Paquita la del Barrio ha padecido estos problemas con su vista en años recientes.

Es así como, al paso de unas semanas, Paquita la del Barrio reapareció en público y se mostró algo recuperada de su intervención médica. Con las ideas algo confusas y las ganas de terminar bien el año, fue que se mostró ante los medios de comunicación.

Paquita terminará el 2023 cantando. Foto: Especial

Con la tranquilidad que le caracteriza la seriedad de siempre, Paquita relató qué le pasó en sus ojos.

"Pues ahí más o menos, ahí la llevo. No sé qué me hicieron, el doctor es el que sabe", dijo entre risas Paquita.

Tras la expresión inicial, abundó en su padecimiento.

"Empezaron a llorarme los ojos, me sentí muy molesta así que tuve que ver a doctores. Aquí ando más o menos, si me dan medicina pero estamos bien", comentó.

Al ser preguntada sobre cómo la trató el 2023, Paquita dijo,

"¿Cómo me trató este año? pues bien, más o menos de trabajo, ya saben. Y sí yo fui a ayudar a Ana Bárbara en un concierto", contó.

Luego, abundó en los compromisos que tiene por delante.

"De la Sonora Santanera no sabría decirte, no me han dicho nada. Ahorita voy a Los Ángeles, voy a trabajar y pues a ver qué sale".