Paquita la del Barrio: revelan detalles de la delicada cirugía a la que se someterá la cantante

Paquita la del Barrio encendió las alertas entre sus fanáticos este jueves 9 de noviembre luego de que se revelara que fue hospitalizada de emergencia. Más tarde su representante, Paco Torres, fue el encargado de dar detalles sobre el estado de salud de la cantante al revelar la delicada cirugía a la que se someterá y por la que hará una pausa en sus presentaciones para recuperarse.

Paquita la del Barrio es hospitalizada

La salud de la cantante veracruzana mantiene en alerta a los fanáticos, pues durante este 2023 ha cancelado algunos de sus conciertos debido problemas relacionados con su delicado estado. A esto se suma que el anunció de su último palenque en la pasada Feria de Texcoco y el uso de la silla de ruedas para trasladarse fuera de los escenarios, así como el uso de un sofá en la tarima para evitarle una fatiga extra que pudiera perjudicarla.

Paquita la del Barrio es hospitalizada de emergencia. Foto: IG @paquitaoficialb

Esta vez se dio a conocer que fue hospitalizada por una cirugía que pospuso para poder presentarse en la Feria de Tlaxcala y sustituir a Ana Bárbara. A través de un comunicado compartido en redes sociales agradecieron las muestras de apoyo y puntualizaron en que no existe “motivo de preocupación”.

Delicada cirugía de Paquita la del Barrio

En entrevista para el programa "De primera mano" con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el mánager de Paquita la del Barrio desmintió que la cantante ingresara inconsciente a un hospital en Xalapa. Añadió que además de la cirugía también realizarán un "chequeo médico" de rutina con la intención de monitorear su salud.

"Era un procedimiento del cual no ha quedado bien, le hicieron un trasplante de cornea y ahora le tienen que hacer una cosa que llaman 'raspado’, un raspado en los ojos. Es algo molesto, la otra vez le hicieron algo similar y no quedó, aquella ocasión arrojó un coágulo, en esta ocasión va a ser algo más invasivo. No es grave, pero sí es algo incómodo", detalló Paco Torres.

Añadió que se eligió esta fecha con anticipación debido a que la intérprete de "Tres veces de engañe" tiene una pausa de varias semanas antes de su siguiente presentación en el Festival "Bésame Mucho" de Los Ángeles, California, lo que es favorecerá su recuperación.