Canserbero: sobrina de Natalia Améstica asegura que la confesión de la exmanager del rapero es falsa

El pasado martes 26 de diciembre el Ministerio Público de Venezuela presentó a Natalia Améstica y a su hermano, Guillermo Améstica, como los autores intelectuales y materiales del homicidio del famoso rapero Canserbero, cuyo nombre real era, Tirone González, así como del músico Carlos Molnar y para complementar dicha información el Fiscal General de aquel país, Tarek William Saab, presentó un video donde la exmanager del cantante cuenta a detalle cómo cometió el crimen ocurrido en enero de 2015.

Como era de esperarse, esta noticia le dio la vuelta al mundo y horas después la sobrina de la excolaboradora del cantautor, Claudia Améstica, publicó un video donde aseguró que las confesiones de su tía y de su padre son completamente falsas y acusó a las autoridades venezolanas de estar obstruyendo la justicia, por lo que las palabras de la joven han dado mucho de qué hablar.

Fue a través de un video difundido en redes sociales donde Claudia Améstica, hija de Guillermo Améstica y sobrina de Natalia Améstica, aseguró que las confesiones de sus padre y tía son completamente falsas y enseguida se lanzó contra el Fiscal General de Venezuela, a quien acusó de haber “viciado” todo este caso para que los acusados no pudieran tener acceso a una buena defensa.

“Buenas tardes, mi nombre es Claudia Améstica, hija de Guillermo Améstica, sobrina de Natalia Améstica, me dirijo por este medio para rechazar contundentemente las declaraciones dadas por el Fiscal el día de hoy, señor fiscal, usted sabe que esas declaraciones que usted sacó tanto de mi tía como de mi papá son falsas, usted lo sabe, nos quitó los abogados. Mis abogados no han podido entrar y tener comunicación, ni una sola vez desde que ellos llegaron al CONAS, ni una, más de nueve días aislados, sin poder saber si estaban bien, si habían sido torturados, si estaban comiendo, nada, entonces usted espera que yo crea eso, ¿usted de verdad espera que la gente en Venezuela se pueda comer este cuento?

No nos vamos a seguir prestando para su show mediático, usted está diciendo que están siendo presentados el día de una audiencia después que no ha dejado que nuestros abogados tengan acceso a los expedientes, a las nuevas actuaciones, ¿audiencia de qué? ¿a costo de qué? Le asignaron un defensor público, al cual, le hemos llamado, le hemos escrito y jamás nos ha dado la cara, ¿cómo puede una persona así defender el derecho de mi papá y de mi tía? Rechazamos todo lo que hoy se dijo, todo está viciado, usted lo sabe”, expresó Claudia Améstica a través de redes sociales.

Los hermanos Améstica se declaracon culpables del homicidio de "Canserbero" y de Carlos Molnar. Foto: X: TarekWiliamSaab

En otro momento de su video, Claudia Améstica señaló que la prueba de la inocencia de su padre y de su tía es que nunca huyeron del país pues no tenían nada que ocultar, además, señaló que desde la muerte de Canserbero su familia recibió todo tipo de amenazas y mencionó que este fue el motivo por el que su familia había permanecido en el anonimato y para finalizar le pidió al fiscal no continuar con lo que calificó un show pues esto está destruyendo a toda una familia.

“Si usted quiere seguir con su show, sígalo pero no lo haga a costa de la vida de inocentes, mi papá tiene un hijo especial, mi tía tiene un bebé, usted está rompiendo una familia por seguir con un show, ya basta, la familia no acepta estos videos, no, ni mi padre, ni mi tía abandonaron el país en ningún momento, señores, se quedaron estando en Venezuela, mi tía jamás se fue huyendo a Chile para que lo sepan, si nosotros decidimos no ser públicos durante todo este tiempo no fue por miedo señores, fue porque la cantidad de amenazas que como familia hemos recibido por parte de los fanáticos de este señor ha sido gigantesca, nosotros no tenemos nada que ocultar”, finalizó la joven, cuyas palabras han dividido las opiniones en redes sociales.