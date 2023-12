Legado de Canserbero: así revolucionó el intérprete de Venezuela al rap en español

La verdad salió a la luz y finalmente se limpió el nombre de Canserbero, aquel muchacho activista de trágicos orígenes en Venezuela que un día decidió recurrir al lápiz y su áspera voz para transformar por completo la percepción de la gente sobre el rap en español, un género polémico por los crudos temas que aborda y la ejecución con la que los artistas lo han presentado a través de los años, pero con exponentes dignos de recordar, entre ellos, Tirone González.

La muerte de Canserbero siempre dejó una huella de escepticismo entre sus familiares y seguidores, e incluso su familia rechazó en su momento el reporte de la Fiscalía vezenezolana, cuando en 2015 confirmaron su suicidio en el departamento de su exmanáger, Natalia Améstica. En aquel entonces, descartaron tajantemente que su ser querido tuviera problemas mentales, ya que las autoridades señalaban que sus últimos momentos de vida culminaron gracias a un ataque de locura que tuvo.

Te puede interesar:

Canserbero: ¿Quién fue y por qué su muerte fue tan horrible?

Canserbero: Su exmánager, Natalia Améstica, confiesa en video cómo lo asesinó

Ocho años después el caso fue reabierto y Natalia confirmó en video el paso a paso de cómo drogó y asesinó a Can y a su productor, Carlos Molnar, quien era esposo de la empresaria. La noticia conmocionó a la comunidad de hip-hop y a toda persona que mantiene vigente el legado del rapero, quien pese a no haber publicado material por casi una década aún cuenta con más de seis millones de oyentes mensuales en Spotify.

Antes de vender millones de discos a nivel internacional, Tirone era un empedernido del freestyle- habilidad en la que improvisas para rapear-, pero un amigo lo convenció para indagar más a fondo y empaparse en la cultura del rap, lo que detonó su anhelo de crear sus propias canciones, las cuales iniciaron con el grupo Black Kamikaze a finales de la década de 1990.

Sin lugar a dudas, el rapero oriundo de Caracas tenía mucho de qué hablar: perdió a su madre a los 9 años y su hermano fue asesinado a balazos. Sin embargo, sus temas, aunque frecuentaban la muerte, también tenían un dejo de esperanza y rebelión, pero la característica que lo definía era la brutalidad con la que rapeaba sus infortunios a través de su hosca voz.

Canserbero desveló una puerta que hasta el día de hoy continúa abierta par en par: los artistas sin filtros y excepcionalmente honestos también podían llegar a la cima de la industria. Partiendo desde su nombre, inspirado en el guardián del inframundo en la mitología griega (Cerbero), Tirone no recurría a temas banales o fáciles de digerir.

Su himno imperdible sin duda fue "Es Épico", en donde narra cómo es trasladado al infierno para combatir contra el mismo diablo en una batalla de rap, una canción que sirvió como autocrítica para hacerlo reflexionar sobre su fe en Dios y en él mismo, así como las consecuencias de emitir un mensaje negativo a sus fanáticos.

"Dudar y no creer es algo muy distinto y si dudo de Dios es porque no lo he visto

Aún así, insisto en recalcarte lo que contigo aprendí

Que reyes habrán muchos, pero siempre tienes que ir a ti", entona durante su enfrentamiento con Satanás.