Integrante de Hoy revela que tuvo miedo de morir este 2023, estuvo varios meses en el hospital

Sin duda este 2023 ha sido un año muy complicado para los integrantes del programa Hoy, pues mientras que algunas de las conductoras atravesaron por separaciones, otros más estuvieron a punto de perder la vida, así lo confesó este integrante de la emisión matutina recientemente.

Fue a través de una entrevista que brindó para el mismo programa para el que trabaja desde hace varios años que reveló que tuvo miedo de perder la vida este año.

El integrante de Hoy también tuvo depresión.

Se trata de Víctor Manuel Reséndiz, mejor conocido como Latin Lover, quien a inicios de este 2023 tuvo que ser ingresado al hospital por diversos problemas en la columna, sin embargo todo se complicó.

Y es que, lo que parecía ser una inofensiva cirugía de columna y lumbares, pudo haber terminado en desgracia debido a que una bacteria se alojó en su cuerpo y desató que fueran 9 cirugías la que le realizaran.

“En 2023, mayo, junio y parte de julio viviendo literalmente en un hospital, entre por una cirugía de cervicales y otra de lumbares y se me complicó por una bacteria y en total fueron 9 intervenciones, 9 anestesias generales, entonces, mi mayor temor fue quedarme ahí y no salir con vida…”, comenzó a contar Latin Lover

Fue sometido a 9 cirugías.

Además el ex luchador quien ahora es parte del jurado del reality show interno “Las Estrellas bailan en Hoy”, reveló que el estar en cama durante casi tres meses lo llevó a la depresión.

Debido a lo anterior es que su familia buscó la opción de que estuviera supervisado por un nutriólogo y un especialista del deporte pues de hacer ejercicio todos los días, Latin quedó postrado en cama durante tres meses, lo que le provocó un gran desgaste emocional.

“Sí me deprimí y no fue un poco, fue muchísimo al grado que tuvieron que hablarle a un nutriólogo, a una persona de medicina del deporte que me autorizara meter unas gigas o unas mancuernas chiquitas para hacer actividad porque me estaba consumiendo la cama…”, comentó Latin Lover