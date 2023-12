Jorge Medina y Germán Montero se reúnen en un escenario, fanáticos piden reencuentro con La Arrolladora

Luego de más de 15 años de no estar en la misma agrupación, Jorge Medina y Germán Montero se reencontraron en una tarima y regalaron un momento inolvidable a todos sus fanáticos al recordar “viejos tiempos”, pues ambos cantantes coincidieron en un evento y decidieron unir sus voces nuevamente.

Y es que fue entre los años 2001 y 2007 cuando Germán Montero y Jorge Medina eran las voces principales de La Arrolladora Banda Limón, tiempo en el que de acuerdo con fanáticos y medios especializados en regional mexicano, aseguran fue el mejor momento de la agrupación liderada por René Camacho, por lo que volverlos a ver juntos en un escenario llenó de nostalgia no solo a los cantantes sino a su público, quienes piden regresen con la banda que los lanzó al estrellato.

Nuevamente juntos en un escenario.

En redes sociales ya circulan varios videos de la noche que se vivió hace un par de días en Huimilpan, Querétaro, en donde los ex vocalistas de La Arrolladora Banda El Limón se reencontraron y decidieron darles como regalo de Navidad a sus fanáticos este reencuentro.

No había nada planeado, pues de acuerdo con lo que dijo Jorge Medina, él se encontraba abajo del escenario mientras disfrutaba de la presentación de su ex compañero y colega, cuando se le ocurrió la idea de subir y cantar juntos.

“Estaba escuchándote abajo y no es albur, lo estaba escuchando allá abajo y dije: ‘a la madre, chingue a su madre vamos arriba del escenario’, ¡muchachos! me da un chingo de gusto saludarles, ¿nos pueden tocar una canción para quela gente se divierta y se les quite el frío?, ¡recordemos viejos tiempos!”, dijo Jorge Medina muy emocionado