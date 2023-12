Celeste Sanazi va a la conquista de México

Celeste Sanazi llegó a la Ciudad de México hace año y medio para trabajar como actriz, sin embargo, vio la oportunidad de desarrollar también su faceta como cantante y tras varios meses de trabajo este mes presentó su sencillo “Sin mí”.

El tema narra una experiencia que vivió recientemente, en el que un hombre le prometía amor eterno y a las pocas semanas se comprometió con otra mujer, pero Sanazi más que hablar de la historia, la intérprete, porque considera que debe lograr conectar a fondo con la audiencia.

“Los estilos no me marcan, es más son como una prenda de ropa"

Como actriz ha trabajado en la película “El Retiro” y en las series “Kally's Mashup” y “Kally's Mashup: Un cumpleaños muy Kally”

“Quiero cantar más allá de las palabras, porque éstas nunca son suficientes, me gusta traducirlas a una canción, quiero que el oyente se identifique con las emociones y aprecie cada melodía y verso”, agregó.

Celeste tampoco se inclina en un sólo género, todos los sencillos que tiene planeado lanzar el próximo año pertenecen a distintos géneros, empezando por el pop o la balada, ya que no quiere encasillarse en ninguno: “Los estilos no me marcan, es más son como una prenda de ropa, si vas a una cena elegante te pones un vestido largo, pero si vas al gym, usas algo sport, entonces los géneros musicales sólo adornan las letras, y todo es un proyecto que se moverá según mis emociones, así que entraré a todos los sonidos”.

“Mi actuación y música están muy interconectadas"

Como actriz ha trabajado en la película “El Retiro” y en las series “Kally's Mashup” y “Kally's Mashup: Un cumpleaños muy Kally”, y pese a que está concentrada totalmente en la música, no descarta seguir en la actuación, ya que en los mismos videos de sus temas, interpreta las historias.

“Mi actuación y música están muy interconectadas, creo que soy intérprete y me gusta fusionar ambos mundos, entonces no podría quedarme en una sóla área, quiero desplegar toda mi capacidad creativa, porque de lo contrario no me sentiría completa”, finalizó

