Paola Rojas confiesa que su novio la ayudó a superar su duelo: "sentí que lo necesitaba"

Paola Rojas abrió su corazón y confesó lo importante que fue el que su novio, Marcelo Imposti, para su proceso de duelo luego de que perdió su trabajo en el noticiero de las mañanas. La periodista habló como pocas veces sobre su relación con el empresario argentino, del cual se ha apoyado desde aquella salida de la televisión mexicana.

Este martes la conductora estuvo en el canal de YouTube, "En Pareja2", conducido por Paulina Mercado y Juan Soler, quienes son amigos de la pareja. Durante la conversación, Rojas destacó que ha mantenido privada su relación, ya que él no es una persona del medio artístico, por lo que no quiere afectarlo, ni a sus hijos:

"Hablo poco de él, en realidad, por protegerlo, porque él no es público y será que yo he pagado un costo tan alto por ser pública, que no quisiera que él tuviera que pasar por ahí, y sus hijos", mencionó la periodista, de 47 años.

Paola Rojas habla sobre el apoyo que recibió de su novio tras perder su trabajo

A principios de este año, Paola Rojas dejó el noticiero de las mañanas, por lo que la periodista destacó que esto fue muy difícil para ella, ya que estuvo muy triste. La comunicadora indicó que durante este tiempo, su novio estuvo junto a ella para animarla y apoyarla, algo que le permitió ser vulnerable ante la situación, sentimiento al que no está acostumbrada.

“Me he transformado en el amor. Me permitió estar vulnerable y él me protegió muchísimo, me acompañó muchísimo en este proceso, me escuchaba con un humor y una paciencia, estuvo cercano, amoroso, presente y la verdad esos abrió una ventana que no habíamos abierto antes”, indicó durante la conversación, en la que se dejó ver muy enamorada.

Paola Rojas estuvo en el canal de Juan Soler y Paulina Mercado IG @juansolervalls

“Estoy descubriendo muchas cosas muy hermosas a través de mi vulnerabilidad. Una, fue que me pude acercar a Marcelo, sentí que lo necesitaba. Yo que soy esta tipa súper autónoma y estoy aprendiendo, a estas alturas, que no está mal necesitar a alguien, si depender emocionalmente con toxicidad desde luego está mal, pero recibir ayuda de alguien a quien amas está muy bien”, dijo Paola Rojas.

Paola Rojas revela que lloró frente a sus hijos por primera vez

La conductora de "Netas Divinas" reiteró que siempre ha sido una mujer fuerte, y que incluso cuando se divorció de Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, más conocido como Zague, no lloró frente a sus hijos. Sin embargo, ahora que tuvo que dejar su programa de televisión, también se mostró vulnerable frente a sus pequeños, Leonardo y Paulo.

La periodista confesó que estuvo muy afectada tras perder su trabajo IG @paolarojas

"Yo me escondía antes para llorar, no quería que mis hijos me vieran llorar, yo ellos los quise proteger, cuando me separé de su papá, cuando me divorcié. (...) Hasta que un día su psicóloga me dijo: ‘Tus hijos te ven tan fuerte, te ven tan entera, que no sabes por dónde entrar’ y descubrí que tú enseñas a tus hijos a expresar sus emociones expresándolas. Entonces, este nuevo proceso reciente, que tuvo que ver con algo profesional, pero que me lastimó mucho en lo personal, esta vez sí lloré frente a ellos".