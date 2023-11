Paola Rojas envía fuerte mensaje a Zague a cinco años de su divorcio

Fue en el año 2018 cuando se viralizó un video en el protagonista fue el comentarista deportivo Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic, mejor conocido solamente como Zague quien a su vez era esposo de Paola Rojas, dicho clip expuso contenido íntimo del también exfutbolista.

Lo grave de la situación es que, dicho material no estaba dirigido a la madre de sus hijos, por lo que no solo se expuso la intimidad de Zague sino la infidelidad que cometió en contra de la periodista Paola Rojas, ante esta situación a cinco años de haberse divorciado, la también conductora de “Netas Divinas”, envió un fuerte mensaje a su ex esposo.

La periodista envió un mensaje a Zague

¿Qué le dijo Paola Rojas a Zague?

Como lo mencionamos anteriormente, Paola Rojas y Zague protagonizaron una fuerte polémica tras hacerse viral dicho clip, en donde el comentarista deportivo dejó poco a la imaginación, sin embargo, esto significó un duro golpe para la periodista, quien de un momento a otro no solo su matrimonio se vio fracturado, sino su familia, pues evidentemente hubo grandes cambios en su vida.

A cinco años de haber pasado por toda esta complicada situación, la periodista y actual conductora del programa “Netas Divinas”, envió un mensaje contundente al padre de sus hijos, esto debido a una dinámica en la que participó justamente en la emisión antes mencionada.

Tienen buena relación a 5 años de su divorcio

Y es que, con motivo del Día de Acción de Gracias, las conductoras de “Netas Divinas” agradecieron a algunas personas que han sido muy importantes en sus vidas, en este caso Paola Rojas eligió enviar un mensaje a Zague.

“A mí ex marido, por supuesto, le agradezco a mis dos hijos, pero no solamente eso, le agradezco que sea tan buen papá, tan presente, tan amoroso, la verdad es que es un tipazo y yo se lo agradezco…”, comenzó a decir Rojas

Paola y Zague se divorciaron en 2018

Sin embargo, en dicho mensaje la experta de la información, reveló por primera vez cómo es su relación actual con el padre de sus hijos, pues cabe mencionar que muy pocas veces ha hablado de este tema.

“...que podamos tener buena relación hoy, no solamente desde el respeto, sino desde el cariño genuino, también es algo que agradezco”, finalizó Paola Rojas

Para nadie es un secreto que tanto para Paola Rojas como para Zague, su separación fue un tema muy complicado por ser figuras públicas y debido a los señalamientos tras la filtración de dicho video íntimo.

¿También Galilea le agradeció a su ex esposo?

En esta misma dinámica las demás conductoras de Netas Divinas agradecieron a sus exparejas por todo lo bueno que compartieron cuando estuvieron juntos, sin embargo, la declaración que también llamó la atención fue la de Galilea Montijo la cual estuvo dirigida a su ex esposo Fernando Reina.

“A mi ex marido eternamente le voy a agradecer a Mateo y que me regaló a sus otros dos hijos, porque así los voy a considerar siempre para toda la vida, mis hijos”, dijo Galilea Montijo.