Britney Spears cumple 42 años, 13 los pasó bajo una estricta tutela

Este día el mundo del espectáculo está de fiesta debido a que la cantante Britney Spears cumple 42 años. La llamada "Princesa del Pop" no ha tenido una vida fácil, pues tan solo 13 años de su existencia lo pasó bajo una estricta tutela que no la dejaba tomar ningún tipo de decisiones, por lo que tuvo que luchar en los tribunales para conseguir su libertad.

Britney Jean Spears nació el 2 de diciembre de 1981 en McComb, Misisipi, por lo que este día sus fans festejan su cumpleaños. La artista inició su carrera cuando era una niña al convertirse en estrella de Disney, sin embargo, fue en su adolescencia cuando su trayectoria se estableció debido a éxitos como "Baby One More Time" y "Oops!... I Did It Again". A pesar de su fama, su vida estuvo llena de polémicas y excesos, que la llevó a "perder" su libertad.

Britney Spears estuvo en el medio artístico desde niña IG @britneyspears

Los 13 años de Britney Spears bajo tutela

Después de que viviera una serie de polémicas y que entrara a un psiquiátrico tras negarse a entregar a sus hijos a la policía, la cantante fue puesta bajo tutela legal de su papá Jamie Spears a principios de 2008. A partir de ese momento, su padre presuntamente le ayudaba a administrar su dinero, así como tomar decisiones sobre su carrera, sin embargo, poco después se destapó toda la verdad.

Después de que su padre tomara el manejo de la carrera de Britney, sus fans comenzaron a manifestar que la cantante había sido "privada" de sus libertades, sin embargo, fue hasta 2018 que se confirmó que su Jaime estaba controlando toda la vida de la intérprete de "Toxic". Debido a esto comenzó el movimiento #FreeBritney y posteriormente inició un juicio en el que la artista confesó que su padre llegó a decidir si podía tener más hijos.

Britney Spears estuvo bajo tutela en 2008 y terminó en 2021 IG @britneyspears

¿Cómo terminó la tutela de Britney Spears?

En 2021, el juicio llegó a su fin, pues Jamie accedió a renunciar a su cargo como tutor por un tiempo indeterminado, no obstante, sostuvo que "no deberían suspenderlo o destituirlo". Asimismo, un juez suspendió la tutela del padre de Britney Spears, para dársela a John Zabel, su contador que ahora se encarga de su patrimonio, no así, de su vida, pues ahora la cantante tiene la posibilidad de tomar sus propias decisiones.