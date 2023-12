Sofía Castro choca su camioneta al evitar atropellar a periodistas, pide que le ayuden a repararla

Sofía Castro se encuentra una vez más en medio de la polémica, esta vez por la imagen que compartió a través de sus historias en Instagram en el que muestra el daño que sufrió su camioneta cuando chocó tratando de evitar atropellar a periodistas. La hija de la actriz Angélica Rivera también envió un mensaje en el que pidió que le ayudarán a pagar la reparación.

Sofía Castro choca su camioneta

La también hija del productor José Alberto "El Güero" Castro pidió a los periodistas evitar incidentes y no obstruir el paso de los automóviles, pues fue durante su salida que reporteros la abordaron tratando de obtener declaraciones sobre el posible regreso de su madre, Angélica Rivera, a las telenovelas.

Sigue leyendo: Angélica Rivera reaparece en un foro de televisión junto a su hija Sofía Castro, ¿vuelve a las telenovelas?

Sofía Castro choca al intentar no atropellar a los periodistas. Foto: IG @sofia_96castro

“Amigos de la prensa, saben que siempre voy a atender, pero por favor ¡no se expongan! Hoy en me abollaron mi camioneta porque se fueron encima de mi coche y para no lastimar a nadie tuvieron que dar el volantazo. Así como nosotros tratamos de siempre cuidarlos y darles entrevistas ustedes también cuídenos a nosotros. Además, su seguridad no vale ninguna nota de nadie”, se lee en el mensaje compartido por la actriz.

“Ahora espero que Santa pueda arreglármela o que ustedes me hagan cooperaba”, dijo la actriz aparentemente bromeando sobre la manera en la que repararía el golpe que recibió su camioneta en un costado de la puerta delantera.

Sofía Castro pide "coperacha" para pagar el golpe en su camioneta. Foto: IG sofia_96castro

¿Qué pasa con Angélica Rivera?

Recientemente Sofía Castro compartió un video en su cuenta de Instagram que de inmediato despertó inquietud entre los fans de su madre, ya que se puede ver a "La Gaviota", como también se le conoce a la actriz, de visita en la locación de la telenovela "El Maleficio" por lo que se despertaron una vez más los rumores de su regreso a las telenovelas.

"Vean mi corte a comer. Yo siempre estoy feliz cuando mi mamá me acompaña a grabar", dice Sofía Castro mientras comparte un momento junto a Angélica Rivera. Sin embargo, se trata tan sólo de una vista ya que es su primogénita quien participa en este proyecto y aún no se sabe si la actriz podría volver a la pantalla chica.