Pepe Aguilar transmite en vivo en estado de ebriedad y se lanza contra sus fans por defender a Ángela Aguilar

El famoso cantante, Pepe Aguilar, se convirtió en tendencia en redes sociales después de realizar una transmisión en vivo en la que defendió a su hija, Ángela Aguilar, de los constantes ataques que recibe tras asegurar que tiene orígenes en Argentina a pesar de que es una de las grandes figuras de México.

A sus 55 años de edad, Pepe Aguilar se ha consolidado como una de las grandes figuras de la farándula gracias al éxito que han conseguido sus sencillos como "Prometiste", "Por mujeres como tú" y "No me hablen de amor", los cuales tienen millones de reproducciones en redes sociales.

Hace unos días Pepe Aguilar, uno de los cantantes más famosos en nuestro país, se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de realizar una transmisión en vivo en la que estaba en aparente estado de ebriedad.

En la grabación el hijo de Antonio Aguilar recibió un comentario en el que le preguntaron si él también era argentino. El mensaje estaba relacionado con las declaraciones que hizo Ángela Aguilar durante la Copa del Mundo Qatar 2022 cuando dijo que tenía un poco de Argentina.

Tras recibir el comentario, Pepe Aguilar mostró su enojo al decir que cuál era la diferencia de la nacionalidad. El cantante expresó que ese tipo de mensajes no generaban nada bueno y solo lo hacían enojar frente a las cámaras.

Finalmente Pepe Aguilar reprobó que sus "seguidores" sigan enviando este tipo de comentarios, pues únicamente desgastan sus energías. Dijo que por este tipo de polémicas "estamos como estamos", por lo que pidió no hacer caso a este tipo de mensajes.

“Y aunque no hubiera pasado, se me hace una verdadera pend... No de que me llegue sino de que perdamos energía en esas jaladas", sentenció.