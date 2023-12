Eduin Caz pide perdón a Grupo Firme y anuncia su regreso a los escenarios: “Me estaba volviendo loco”

Aunque hace cuatro meses Eduin Caz anunció su retiro de los escenarios luego de una serie de escándalos, este martes 19 de diciembre se dio a conocer que retomará su carrera como vocalista de Grupo Firme. El cantante se disculpó con los integrantes de la agrupación por tomar la decisión de alejarse de la industria sin consultarlos y les pidió una segunda oportunidad.

Eduin Caz pide perdón y regresa a los escenarios

La periodista e influencer de espectáculos Chamonic difundió en Instagram el video en el que el intérprete de “Qué onda perdida” pide disculpas a los integrantes de la agrupación, pues reconoce que tomó la decisión de retirarse sin consultarles nada y detalla que esto se debió el impacto que tuvo en su salud metal la fama de la que gozaba en aquel momento.

Sigue leyendo:

Eduin Caz explota contra la prensa tras pregunta privada

Eduin Caz lleva piñatas y regalos a niños de una Casa Hogar y así reaccionaron sus fanáticos

Eduin Caz pide perdón a Grupo Firme y confirma su regreso a los escenarios. Foto: IG @grupofirme

“Me estaba volviendo loco, no sabía qué hacer, demasiada fama, demasiado dinero, todo. Estos cuatro meses he estado muy tranquilo (…) Sé que fue un balde de agua helada, pero hoy me siento tranquilo y si ustedes están con esas ganas yo me comprometo a estar con ustedes. Si ustedes quieren, este 2024 le pegamos duro a la chamba y yo me comprometo a hacer las cosas, a activarme otra vez”, se escucha a Eduin Caz confirmado su regreso a los escenarios.

Así anunciaba su retiro

Fue en julio pasado tras celebrar su cumpleaños 30 en Costa Rica, que el cantante de regional mexicano compartió un mensaje en sus redes sociales con el que confirmaba su retiro: “Siempre tuve una meta que ya se cumplió pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida. Perdí muchas cosas que no van a volver y la verdad pongo en la balanza todo lo que he vivido y sinceramente así tenían que pasar las cosas, pero ocupo regresar a pensar en mí, a sentirme bien conmigo mismo”.

Su retiro ocurrió luego de una serie de escándalos relacionados con su estado de salud que preocupó a fanáticos, además de que estarían relacionados con su forma de beber durante los conciertos. A esto se suma la separación de su esposa, Daisy Anahy, con quien tuvo su tercer hijo este mismo año.