Eduin Caz lleva piñatas y regalos a niños de una Casa Hogar y así reaccionaron sus fanáticos

Eduin Caz compartió parte de las ganancias de las que fue acreedor este 2023, los afortunados fueron los niños de la Casa Hogar Unidos por Siempre, lugar que el vocalista de Grupo Firme visitó junto a su pequeño Eduin Gerardo para brindar felicidad, juguetes, piñatas y otras amenidades que se aprecian en la publicación de la celebridad.

Con un desplegado de fotografías y videos en su cuenta oficial en Instagram, Eduin Caz hizo participes a sus fanáticos de la emotividad de su visita con los niños, escribió en la descripción que, así como él todos los que deseen apoyar a Casa Hogar Unidos por Siempre lo pueden hacer, pues los niños que integran la asociación merecen esa felicidad que se aprecia en las postales.

Les cantó algunas canciones. captura de pantalla IG/eduincaz

Los fanáticos aplauden el gesto de Eduin Caz

En la sección de comentarios no se hicieron esperar los que aplaudían la gran hazaña del cantante de regional mexicano, pues todo parece indicar que no es la primera vez que sucede algo similar y en anteriores momentos ya ha brindado ayuda a quien más lo necesita, aunque no faltaron otras personas que aseguraron que los niños no se veían felices junto a líder de Grupo Firme y que estaban obligados.

Se tomó fotografías con todos los niños. captura de pantalla IG/eduincaz

¿Qué pasó con Grupo Firme?

Grupo Firme actualmente está en una pausa de los escenarios, después de una gran gira por México, Estados Unidos y Latinoamérica, ahora la agrupación e intérprete de temas como “Ya supérame” decidió hacer un descaso, además cabe destacar que se dice que Eduin Caz se retirará para siempre.

Mientras tanto Eduin Caz y sus compañeros recientemente dieron a conocer un desplegado de canciones que forman parte de una sesión en vivo, con esto se mantienen vigentes en la música y otorgaron a sus fanáticos una esperanza de un no tan lejano regreso a los escenarios y eventos masivos.