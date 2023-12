Loreto Peralta se suma al wet look con icónica sesión de fotos a la orilla del mar

Loreto Peralta es una de nuestras celebridades favoritas y no sólo porque se ganó nuestros corazones con películas como "No se aceptan devoluciones", sino también por ser una de las bellezas del país. Por supuesto, esto sólo es el inicio para definirla, ya que no deja de marcar huella en el mundo de la moda y las tendencias.

Así lo volvió a confirmar este fin de semana con una icónica sesión de fotos a la orilla del mar donde presumió su belleza, pero también su influencia en las tendencias para el 2024. El claro ejemplo de ello es que, aprovechando la playa, se sumó al wet look que ha causado furor desde hace algunos meses y que se quedará en el radar de novedades después del Año Nuevo.

Así cautivó este fin de semana. (Foto: IG @loretoperalta)

Loreto Peralta se olvida del bikini y demuestra que los vestidos se semitransparencias son lo de hoy

A través de su cuenta oficial de Instagram, Loreto Peralta compartió nuevas postales tomadas a la orilla del mar y que forman parte de su campaña como modelo para la firma Jean Paul Gaultier, pero que demuestran que es la fashion icon de muchas mujeres. Para la ocasión apostó por un look playero en el que descartó el clásico bikini, para en su lugar usar un vestido de semitransparencias.

Para su atuendo llama la atención un bonito vestido con estampado que también recuerda el arte con la Venus de Nilo; el diseño se caracteriza por semitrasparencias que dan un toque moderno a la imagen y que, tras mojarse con el mar también se logra el famoso estilo "wet" que muchas famosas han añadido a sus outfits.

La modelo se adueñó de las tendencias del momento. (Foto: IG @loretoperalta)

Cabe destacar que más allá de mocarse por posar desde la playa, Loreto Peralta también demostró que las tendencias de cabello siguen la fiebre de lo mojado con un peinado suelto, pero que da la sensación de haber salido de la regadera. Este estilo, además de moderno es perfecto para lucir elegante y radiante, especialmente cuando se lleva una melena rubia como la de la actriz.

Su publicación rápidamente acaparó los reflectores en redes sociales y sus fans la llenaron de halagos con comentarios como "chula", "grandiosa", "guapísima" y "te pasas de bonita".

Así se coronó como diva con el we look. (Foto: IG @loretoperalta)

¿Cuál es la edad de Loreto Peralta?

Loreto Peralta nació el 9 de junio de 2004, es decir, que actualmente tiene 19 años y ya se convirtió en la sensación del cine y del modelaje, y ni hablar del referente que es para miles de mujeres jóvenes que quieren seguir lo último de moda y belleza.