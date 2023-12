Tom Holland pone condiciones para regresar a Spider-Man y "proteger su legado"

El hombre araña es uno de los personajes más importantes de la cultura pop, tan solo en 2021 la película de Spider-Man: No Way Home fue la cinta más taquillera de todo el año, aun cuando la gente estaba alejada del cine por el Covid-19.

Pues con 1.916 millones de dólares, se robó la atención de todo el mundo, por lo que saber si Tom Holland protagonista de la versión del UCM regresará, es algo que todos los fácticos están esperando.

¿Cuáles son las condiciones de Tom Holland para volver como Spider-Man?

En una reciente conferencia de prensa con la crítica Choice Association, el actor británico, reveló por fin sus condiciones para volver a usar el traje del arácnido, luego de las críticas que recibió por mencionar que no quería llegar a los 30 interpretando a Spider-Man.

Así, Holland mencionó que activamente está en conversaciones sobre una posible cuarta entrega, obviamente pues no es el final de No Way Home, sin embargo, sí enfatizó que la clave está en encontrar una manera de hacer justicia al legado de Spider-Man.

“Me siento muy protector con Spider-Man. Me siento muy, muy afortunado de haber podido trabajar en una franquicia que mejoró con cada película, que tuvo más éxito con cada película, lo cual creo que es realmente raro, y quiero proteger su legado”, mencionó Holland.

Y si bien está entusiasmado por volver, sí dejó en claro que no aceptará participar en una nueva entrega solo por el hecho de hacerla, insistiendo en que cualquier continuación debe tener una trama que valga la pena y contribuya al desarrollo del personaje en el UCM.

Por lo pronto, solo nos queda esperar su regreso y ver qué pasa con el spider-verso que está armando Sony, con su película “Madame Web” ha levantado las críticas de los más fanáticos del trepamuros.