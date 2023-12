Yostin Valadez y Laisha Espinoza firman con el Mazatlán: cumplen el sueño con DBUT FC

Yostin Valadez y Laisha Espinoza trabajaban en un restaurante y vendiendo pollo, respectivamente. Cuatro meses después, firmaron su primer contrato como futbolistas profesionales con el Mazatlán FC, al ganar el reality show DBUT FC de TV Azteca.

Los dos jugadores fueron confirmados como los ganadores del programa que comenzó en septiembre, y que reunió a 36 elementos con el sueño de llegar a la Primera División de la Liga MX. En la Gala número 13 de la producción conducida por Carlos Guerrero, las dos promesas del balompié nacional fueron los que se quedaron con la opción de firmar por un torneo con los Cañoneros, a la espera de dar resultados y prolongar su estancia.

Llevaran desde ahora la armadura del Mazatlán Foto: FB Dbut Azteca

Yostin busca su oportunidad con el Mazatlán

En entrevista con El Heraldo de México, Yostin, centro delantero mexiquense de 20 años, se dijo motivado con la oportunidad y se describió como futbolista, además de dar a conocer lo que puede aportar al club de Sinaloa, que el próximo semestre lo tendrá en sus filas.

“Me siento muy orgulloso de mi mismo, de saber que si puedo y que nunca es tarde para cumplir los sueños. Me he demostrado que soy capaz con trabajo, disciplina. Estoy muy feliz y listo para lo que venga. Al principio no estaba asimilando todo, pero mentalmente me encuentro muy bien para el inicio de lo que es todo esto”, dijo el atacante, quien pasó por momentos complicados dentro del reality.

Por un momento, las lágrimas de Valadez no dejaron de salir por extrañar a su familia, a su novia y de dudar en si la oportunidad iba a llegar, pero al final eso mismo lo canalizó como una motivación para ganar y para ser quien pueda sumarse a las filas del club de la Liga MX, donde portará la camiseta número 30, y en la que espera explotar sus cualidades.

Se presentan con la directiva del Mazatlán FC Foto: FB Dbut Azteca

“Soy un delantero que sabe asociarse y que lee bien las jugadas, que retiene el balón cuando el equipo lo necesita. Por arriba tengo complicaciones, pero en la parte del gol me considero alguien que ya tiene la portería en la mente, con buen disparo de fuera del área, que gana los mano a mano con los centrales y los porteros; soy alto, fuerte, aguerrido, muy luchón.

“Puedo aportar esa garra, el gol, el sacrificio, el ser buena persona, con disciplina”, manifestó el futbolista, quien aseguró que hará valer los consejos que le dio Luis Roberto Alves Zague, uno de sus tutores, especialista en esa posición.

Laisha cumple el sueño con los Cañoneros

Por su parte, Laisha, de 20 años, quien juega de extremo y viene de Guadalajara, Jalisco, llegó con la ilusión de ser una de las elegidas para jugar en Primera División, después de largos ratos de sacrificar a la familia en busca del sueño.

“Soy muy afortunada de ser la ganadora. Todo fue un esfuerzo donde pasé de todo, felicidades inmensas, varias tristezas, pero fue parte del proceso de aprender. Sin todas esas cosas malas que me pasaron no hubiera aprendido tanto”, dijo la tapatía.

Ante los aficionados de la Liga MX Femenil, se presentó como una persona “que no me gusta que me regalen nada. Quiero ganarme mi propio lugar y que todos me reconozcan por mi forma de jugar. Soy muy rápida, juego fácil, tengo buena lectura del juego, soy creativa, tengo gol. Voy a sumar al equipo, a poner mi granito de arena para hacer lo que más que podamos”, aseveró Espinosa.

Ambos jóvenes serán parte de las fuerzas superiores del Mazatlán Foto: FB Dbut Azteca

Además, envió un mensaje a las jugadoras que buscan una oportunidad en la vida profesional, pero que en ocasiones, como le pasó a ella, sienten que se cierran los caminos, que el futbol ya no es para ellas por la falta de oportunidades, pero que insisten en no renunciar a su sueños de dedicarse a esta profesión.

“Si es sueño, que no se rindan, que nadie las haga dudar. Cada persona sabe lo que uno puede dar, lo que uno ha tenido que pasar. Que si alguien les dice que no, que demuestren que sí pueden hacerlo. Que sean constantes y disciplinadas, porque el futbol es para personas que debemos sacrificar a la familia o los amigos, pero para mí eso es más algo con gusto”, finalizó la nueva jugadora del Mazatlán Femenil.

Los dos jugadores van a tener una semana de descanso para pasar un tiempo con su familia, antes de viajar a Mazatlán para reportar con el equipo mazatleco, aunque aún tenían tiempo de descanso, ellos decidieron llegar lo más pronto posible para conocer el club, aclimatarse y dar el máximo en su nueva vida como jugadores profesionales, obtenida por medio del realty DEBUT FC.

DRV