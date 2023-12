Se respira la gran final de la Liga MX

Esta noche, se abre el telón en el Estadio Universitario para la gran final del futbol mexicano. Tigres vs. América, América vs. Tigres, un duelo que despierta pasiones, y que para muchos ya es considerado un clásico. Ambos clubes ya saben lo que es enfrentarse en estas instancias y llegan con plantel completo para los dos partidos más importantes de la temporada.



La primera vez que se vieron las caras en la final fue en el Apertura 2014, donde los felinos se llevaron la ventaja en la ida por la mínima, pero en la vuelta Michael Arroyo orquestó la remontada azulcrema en el Estadio Azteca para darle la estrella número 12 al América.



Dos años más tarde llegó la revancha para el conjunto norteño, y es que las águilas estuvieron a un minuto de tocar la gloria, pero un gol de Jesús Dueñas mandó el encuentro a penales para que Nahuel Guzmán le diera la quinta preciada a los Tigres.



El América ha disputado nueve finales de torneos cortos en las cuales se ha coronado en cinco ocasiones y perdido cuatro. Sin embargo, los duelos de ida han sido una total pesadilla, ya que no han ganado ni un solo juego, al tener una marca de cero victorias, tres empates y seis derrotas.



Del otro lado, la escuadra universitaria ha disputado 10 finales de torneos cortos, y se ha proclamado en seis ocasiones y ha caído en cuatro. Su dominio en los últimos años ha sido impresionante, es una costumbre verlos presentes en la pelea por el campeonato.



Particularmente hablando de este torneo, los Tigres fueron un cuadro muy equilibrado, que en el terreno de juego no eran muy espectaculares, pero sí contundentes. Finalizaron en la tercera posición con 30 puntos. Ellos saben que la fase regular es sólo un trámite, y que lo bueno es la Liguilla, donde se pudo ver el cambio de ritmo en el equipo. Hay jugadores como Sebastián Córdova, Juan Pablo Vigón, Nahuel Guzmán y André Pierre-Gignac, que aparecen en los momentos cruciales para comandar a su equipo, es en la fiesta grande cuando se hacen notar los jugadores de verdad.



Por su parte el América dominó el torneo regular de principio a fin con un estilo futbolístico muy definido y con jugadores como Diego Valdés, Julian Quiñones y Henry Martín han encaminado el gran paso americanista. Para las instancias finales, las Águilas han mostrado un rendimiento excepcional, y aunque fueron fuertemente criticados por los medios por la derrota ante San Luis, en la semifinal de vuelta, la realidad es que la serie ya estaba totalmente definida y todo el plantel llega fresco a la final.



De los últimos 10 partidos entre estas dos instituciones, Tigres sólo ha podido vencer al América en una ocasión, Los azulcremas han ganado ocho y empatado uno.



Hay que resaltar que ambos cuadros contarán con plantel completo para la final. Los de Coapa recuperaron al uruguayo Brian Rodríguez, mientras que los de San Nicolás de los Garza tendrán a su disposición al frances André Pierre-Gignac.

Estamos a tan solo unas horas de que Marco Antonio Ortiz dé el silbatazo inicial en el Estadio Universitario. La lucha por la corona está en su momento cumbre, y cualquier detalle puede marcar la diferencia.

POR MARIANO TORRES

