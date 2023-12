Mamá de Octavio Ocaña recibe amenazas de la familia del asesino del actor de Vecinos

Fue el 29 de octubre de 2021, cuando el gremio artístico se vistió de luto, con la inesperada muerte de Octavio Ocaña el actor que interpretó a “Benito Rivers” en la serie cómica “Vecinos”, el joven de tan solo 23 años murió luego de ser víctima de un abuso policíaco.

A poco más de dos años de su muerte, finalmente la tarde de este 14 de diciembre fue declarado culpable el ex policía Leopoldo Azuara de la Luz de los cargos de homicidio doloso y abuso de autoridad, tras esta situación Bertha Ocaña hermana del fallecido actor compartió con los medios de comunicación que su madre había sido amenazada por la familia del hombre que acabó con la vida de su hermano.

Octavio murió en 2021 luego de una persecución policíaca

Foto: IG @octavioocaa

Luego de haber declarado culpable al ex policía Leopoldo Azuara de la Luz, Bertha Ocaña, y la madre del fallecido actor se reunieron con varios medios de comunicación a quienes les compartieron el desagradable momento que vivieron mientras se estaba llevando a cabo la audiencia del fallo.

Y es que de acuerdo con Bertha Ocaña, familiares del hombre que estuvo involucrado en la muerte de quien dio vida a “Benito Rivers” se acercaron a su madre para amedrentarla.

Bertha y su madre felices con la sentencia de uno de los involucrados de la muerte de su hermano

Foto: IG @berthaocaa

“Se atrevieron a amenazar a mi mamá aquí afuera de este penal, de estos juzgados; no les tenemos el más mínimo miedo y que sí, sí somos muy chingones, por su puesto que lo somos y no me interesa en absoluto sus amenazas, que se atrevan a buscarnos y a darnos la cara”, dijo Bertha Ocaña