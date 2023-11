Niurka confiesa que prefiere no regresar a Cuba ni de vacaciones: “Me da demasiada tristeza”

En una charla con el creador de contenido Gusgri, Niurka Marcos dio a conocer que hace algunos años que no visita su natal Cuba, detalló que fue en la grabación del programa “Rica, famosa, latina” durante su quinta temporada en 2017 la última vez que fue a la isla y antes de eso tenía 11 años sin visitar el lugar, además declaró que a partir de ese momento prefiere no acudir pues asegura que le da mucha tristeza.

“Me da tristeza, porque no me puedo callar la boca”, es la razón por la que ya no va a Cuba, después aseguró que le gusta del lugar que la vio nacer, pero reiteró los sentimientos que le produce encontrarse con un país con falta de oportunidades y lleno de carencias, por eso prefiere no ir ni de vacaciones.

Gusgri invitó a Niurka a su podcast. Captura de pantalla IG/niurka.oficial

“Tú sabes porque yo no soy de esas cubanas que van nada más a la gozadera a la botadera de dinero, a presumir abundancia, a vivir de lo que vive el turismo, me da demasiada tristeza ver lo demás, yo cuando he ido a Cuba he ido a donde está la raza, la gente”, dice la famosa bailarina.

¿A qué edad llego Niurka a México?

La famosa vedette Niurka Marcos nació el 25 de noviembre de 1967 en La Habana, Cuba, desde joven se interesó por el arte, razón por la que ingresó a la Escuela Nacional Circense de Cuba, profesión que le permitió formar parte de los ballets Cabaret Tropicana y Cabaret Parisien, con los que recorrió países de Europa y América, durante los años 80 llegó a México por primera vez, pero después regresó a su isla.

Fue a mediados de los años 90 cuando la bailarina regresó a México, primero radicó en Mérida, Yucatán y Cancún, Quintana Roo en donde le ofrecieron sus primeras oportunidades en televisión como presentadora de programas, después ingresó a varias telenovelas hasta que llegó a ser una de los grandes ídolos de todo el país y Latinoamérica, gracias a su talento y su peculiar carácter.

El nuevo podcast de Niurka Marcos “Pequeño detalle”

“Mamá Niu” ya tiene un nuevo espacio en redes sociales en donde compartirá algunas de las charlas más controversiales sobre su vida, a través de sus redes sociales dio a conocer el pasado estreno del podcast Pequeño detalle” en el que tendrá invitados especiales de diferentes áreas como actuación, música o creadores de contenido