Niurka asegura que las mujeres "confundieron el feminismo", por eso no hay hombres caballeros: VIDEO

Niurka Marcos vuelve a estar en el centro de la polémica por sus declaraciones, esta vez no se fue en contra de otra celebridad, sino de las mujeres que han "confundido el feminismo", pues destacó que con sus acciones los hombres ya no son caballeros. Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, pues aunque muchos usuarios la criticaron, otros más salieron en su defensa y estuvieron de acuerdo con ella.

Hace unos días, la vedette cubana estuvo en el podcast del influencer conocido como Gusgri en el que habló de diferentes temas, incluido el feminismo y la libertad de las mujeres. En un pequeño clip que compartió en su cuenta de TikTok, la actriz y cantante conversó sobre lo que ella pensaba de la situación en la que hoy viven las mujeres, sin embargo, se mostró en contra de algunas actitudes que han hecho que los hombres ya no sean atentos con ellas.

La vedette cubanas dio su opinión sobre el feminismo Foto: Archivo

Niurka lamenta que los hombres ya no sean caballerosos

La vedette, de 55 años, mencionó que las mujeres en su búsqueda de la "libertad", hicieron que el género masculino dejara de tener ciertas actitudes hacia ellas. “Entiende, estamos viviendo en una época donde las mujeres quisieron ser tan, pero tan... pero tan libres... que el hombre dijo quieres ser libre... pues órale”, indicó "mamá Niu", quien también resaltó que los hombres dejaron de ser caballerosos con las féminas.

Niurka también resaltó que las mujeres han confundido el feminismo, con "la desfachatez", por lo que actualmente están sufriendo los resultados de sus acciones; asimismo, llamó a esta etapa "exceso de posesión". De esta forma, detalló que por este motivo los hombres ya no tienen atenciones hacia el género femenino.

“Y empezó a deslindarse el hombre de sus gracias, caballerosidades... de sus gestos, de sus atenciones, amabilidades... entonces ellas confundieron el feminismo tradicional, que es el que yo conozco a mi edad, con la desfachatez y empezaron a mezclar temas que ni al caso... eso es parte del sufrimiento de la mujer de hoy”, señaló la cantante y actriz, generando un intenso debate en las redes sociales.

Niurka destacó que los hombres ya no son caballeros IG @niurka.oficial

Niurka genera debate en redes sociales tras lanzarse contra el "feminismo"

El video inmediatamente se hizo viral en la plataforma de TkTok, pues ha generado cientos de reacciones por las personas que están a favor o en contra de sus declaraciones.

Desde “Nunca había dicho cosas tan reales Niurka bravo en verdad”, “Lo más coherente y sobrio que ha dicho esta mujer” y “Se tenía que decir y se dijo.!!”, hasta "no necesito a nadie más que a mis hijos y a mi yo solita me puedo pagar todo , y no quiero que nadie me abra la puerta yo sola me la puedo abrir", son frases que se leen.

