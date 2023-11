Andrea Legarreta revela que su madre se le ha manifestado y le ha dado mensajes importantes

Fue el pasado 30 de julio cuando la conductora del programa Hoy anunció a través de sus redes sociales el inesperado fallecimiento de su madre, la señora Isabel Martínez a quien Andrea Legarreta de cariño siempre le decía “mi Chabelita”.

Desde entonces, la vida ha sido muy complicada para la querida conductora, pues poco a poco ha aprendido a vivir con la ausencia de su amada madre, sin embargo, en varias ocasiones la conductora ha revelado que ha sentido la presencia de su “Chabelita”, y ahora, Andrea Legarreta reveló que su madre se le manifestó y le dio un par de mensajes muy importantes.

Recientemente pasó la festividad de El Día de Muertos, y en nuestro país es una de las fechas más importantes y se tiene la creencia que, mientras no olvides a tu ser querido que falleció, éste no se va, pues su alma y recuerdo vivirán por siempre.

Debido a esto es que, Andrea Legarreta siempre tiene presente a su amada madre, y ahora vive la vida tal y como le hubiera gustado a ella, comiendo lo que le gustaba, haciendo lo que más disfrutaba, entre otras cosas.

Andrea ha recibido mensajes de su mamá

Y es que, Legarreta esta segura que a su mamá le gustaría que no frenaran sus vidas tras su muerte, y esto lo confirmó cuando “Doña Chabelita” se le manifestó entre sueños.

“En un par de ocasiones ya la he soñado y me ha dicho cosas un día me dijo como: ‘Disfruta la vida mamacita, disfrute, disfruten’ y en otro (sueño) ella venía y yo sabía que era como un tiempo que ya había fallecido y yo le decía: ‘mamita ahorita que te vuelvas a ir voy a estar muy triste por que yo te extraño mucho’ y ella me dijo: ‘mamita, yo estoy siempre con ustedes’ y es la verdad, ella siempre está”, contó Andrea Legarreta