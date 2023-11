Ricardo Montaner se retira de los escenarios por dedicarle más tiempo al hijo de Evaluna y Camilo

Ricardo Montaner es uno de los cantantes más reconocidos de la música romántica, quien se ha mantenido activo por más de 30 años, ya sea ofreciendo conciertos, lanzando nueva música o simplemente apareciendo en un reality show. Sin embargo, en esta ocasión tomó la decisión de suspender su carrera musical y alejarse de los reflectores por un tiempo para estar con su familia, especialmente con sus hijos y nietos.

Ricardo Montaner estará más cerca de su familia

El argentino de 66 años, está ofreciendo conciertos en su gira por América Latina, quien reveló en pleno concierto en Costa Rica que se retiraba de los escenarios de manera indefinida, decisión que conmocionó a su público que incluso, muchos lloraron al saber esta noticia.

Ricardo Montaner está dando sus últimos conciertos Foto: Instagram @montaner

Sigue leyendo:

Ricardo Montaner rompe el silencio tras ser acusado de ser testigo del abuso sexual que sufrió Noelia

"Es una malísima persona": Noelia rompe el silencio y revela que Ricardo Montaner fue testigo del abuso sexual que vivió

Ante más de 10 mil fans del papá de Evaluna Montaner, Ricky Montaner, Mauricio Montaner, reveló que a estas altura de su vida, tiene la necesidad de estar más tiempo con su familia y retomar actividades que su carrera musical lo obligaron a aplazar; esto fue lo que dijo el intérprete de "La cima del cielo":

"Estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores, abrazar a mis nietos, a verlos crecer y a no perderme de nada”, señaló.

¿Cuándo se retira Montaner de los escenarios?

El interprete de "Me va a extrañar", no reveló el día exacto en que dará pausa a su carrera, todo indica que no tiene planeado regresar a ver las cámaras y reflectores en un buen tiempo, ya que ante chiflidos y gritos de sus fans el argentino señaló:

"No sé cuándo volveré", sentenció.

Ricardo Montaner dedicará tiempo a su familia tras 30 años como artista Foto: Instagram @montaner

Luego de esta declaración, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y pese a que aún no ha emitido un comunicado oficial de su retiro, los internautas le han rogado que no se olvide de ellos y prometa que en algún momento retome su carrera.

"Me duele saber que te vas Montaner, espero volver a verte en un concierto", "Toma un tiempo para descansar, pero no te retires de la música", "Un músico jamás se retira, Ricardo, moriría antes de dejar la música", fueron algunos de los comentarios que se hicieron para suplicar al cantante que no se retire.

No obstante, el interprete de "Ay Amor" se estrena en su faceta como empresario, quien además, ya cuenta con su propia serie en la plataforma para niños, Disney Plus, acompañado de su yerno, Camilo, quienes comparten divertidos momentos en la miniserie.

DRV