La Isla Desafío Turquía: Maite se convierte en la ganadora del reality de TV Azteca

La noche de este domingo 5 de noviembre se llevó a cabo la gran final de "La Isla Desafío Turquía", durante la cual se vivieron muchos momentos de tensión que además de poner los nervios de punta a los televidentes, hicieron que los atletas sacaran lo mejor de sí durante cada una de las actividades que tenían que desempeñar, sin embargo sólo puede haber una ganadora y esa es: Maite Olalde.

Luego de una larga y acalorada competencia en la que tanto Andrés como Maite hicieron gala de su fuerza, resistencia y velocidad, algo que así como en momentos les jugaba a su favor, en otros hacía que perdieran la concentración y tuvieran que repetir una y otra vez el circuito que los conduciría a la victoria.

¿Quién es la ganadora de La Isla Desafío: Turquía?

La ganadora de La Isla Desafío Turquía es Maite Olalde, una atleta, cantante y bailarina de tan sólo 28 años de edad, quien ya tiene trayectoria en los realities shows, ya que en el pasado participó en "La Voz México" programa en el que hizo gala de su melodiosa voz.

Fue en 2021 que la ganadora de La Isla Desafío Turquía participó en el mencionado programa de talentos, durante el cual estuvo bajo el cobijo de Miguel Bosé, en el que, a pesar de no haber ganado, logró darse a conocer ante un público más extenso. En su carrera musical también destaca el hecho de haber participado en la obra musical "Hoy no me puedo levantar".

¿Quiénes fueron los finalistas de La Isla Desafío: Turquía?

En el desarrollo de la más reciente temporada de La Isla, fueron varios los atletas que por pequeños errores terminaron abandonado la competencia, algunos por decisión propia y otros porque sus aptitudes los traicionaron cuando más las necesitaban, haciendo que se despidieran del premio millonario del reality show. Aunque en términos generales te decimos quiénes fueron eliminados de La Isla Desafío Turquía en orden de salida:

Natalia Valenzuela (abandonó el reality show)

Armando Araiza

Anahí

Carlos Trejo

Gamaliel Sánchez

Sofía Campomanes

Gala Montes (abandonó el reality show)

Brenda Zambrano

Cipriana Barrera

Irving Peña (abandonó el reality show)

Adrián Rubio

César Doroteo

Federico del Real

Jackie Nava

Julieta Grajales

Betsabé Montejo

Gualy (tercer finalista)

