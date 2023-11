"Son cosas de familia": Wendy Guevara respalda a Emilio Osorio tras haber sido bloqueado por Niurka, ¿hay rivalidad con la vedette?

Uno de los escándalos más fuertes de los últimos días dentro del mundo de la farándula tiene como protagonista a Niurka y es que una vez más la "mujer escándalo" demostró que su carácter es fuerte y que cuando toma una decisión no hay nada ni nadie que la detenga, incluso si esto afecta a su familia. Al menos así lo demostró hace unos días al confesar que bloqueó a su hijo, Emilio Osorio.

La alarmante decisión de la vedette ha dado mucho de qué hablar entre sus fans, en especial por la popularidad que recibió Emilio Osorio -ahora conocido como "Halcón"- con su participación dentro de "La Casa de los Famosos México". Al revelar su verdadera relación con el cantante, la bailarina confesó en "Venga La Alegría" que la razón de bloquear a su hijo fue por la actitud que él ha tenido para con ella.

Emilio y Wendy se hicieron muy cercanos en el reality show de Televisa. (Foto: Especial)

Te recomendamos:

"No pasa nada", Sergio Mayer revela cuál fue la reacción de Emilio Osorio tras ser bloqueado por Niurka

Wendy reacciona al conflicto entre Niurka y Emilio Osorio: "Son cosas de familia"

Tras la polémica que desató la declaración de Niurka Marcos, distintos personajes de la farándula han dado sus opiniones respecto a lo que ocurre entre madre e hijo; las más destacadas son las de Sergio Mayer y las de Wendy Guevara, quienes son íntimos amigos de Osorio luego de haber formado al Team Infierno en el reality show de Televisa. Sin embargo, fue esta última la que más revuelo causó al afirmar que solo "son cosas de familia".

Este fin de semana la influencer de "Las Perdidas" fue captada por distintos medios de comunicación en el aeropuerto y con la controversia en tendencia fue cuestionada sobre lo que pasó con su compañero del reality, aunque prefirió guardar silencio y desear que pronto las diferencias se arreglen.

"No sé. La verdad yo amo mucho a Emilio, lo quiero como mi hermano y estuve hace poquito con Niurka, y la respeto mucho. La verdad esos son problemas o cosas de familia. Yo prefiero no meterme, que todo se arregle y que estén bien", dijo.

Mira sus declaraciones desde el minuto 2:45

También puedes leer:

¿Quién es Mauricio Islas, el guapo actor con el que Niurka le fue infiel a Juan Osorio?

¿Qué pasó entre Niurka y Emilio Osorio?

Hace unos días la vedette confesó que tomó la decisión de bloquear a su hijo Emilio de las redes sociales porque hay dos cosas que ella nunca ha sido, "ni hipócrita ni mustia" y que, tomando en cuenta esto, merece la pena recordar que ella no educó a su hijo con Juan Osorio para que él tomara esas actitudes groseras con ella.

Aunque no dio mayores detalles, sí indicó que con mustio se refiere a "vivir una realidad y ocultarla. Mostrar una sonrisa detrás de un infierno y esa no fue la educación que yo di. Quién sabe dónde lo habrá aprendido", destacó no sin antes afirmar que él ha cambiado y sus palabras adelantaron una posible decepción que tanto Niurka como sus cercanos se llevaron.

"Dejaste de ser esa persona que todos presumimos. Estás bloqueado, pa que acompañes a tu papá", dijo tras confesar que su hijo ha tomado algunas actitudes de la personalidad del productor.

Sigue leyendo:

Niurka asegura que las mujeres "confundieron el feminismo", por eso no hay hombres caballeros: VIDEO

Niurka y Juan Osorio: la vedette habla de una posible reconciliación con el productor ¿retoman su relación?