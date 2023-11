Celia Lora rompe el silencio, desmiente su relación con Lizbeth Rodríguez y le pone un alto: "no ando con nadie"

En las últimas semanas la famosa influencer, Lizbeth Rodríguez y la modelo, Celia Lora, han dado de qué en el mundo del entretenimiento después de que la primera de ellas concediera una entrevista en la que confirmó que tienen una relación sentimental.

En la plática con el matutino "Venga La Alegría" la experta en exponer infieles dijo que tenía algo "hermoso" y "sagrado" con Celia Lora. Confesó que el amor que se tenían era bastante obvio y era algo imposible de ocultar.

Después de que el rumor de su supuesto noviazgo con Lizbeth Rodríguez tomara más fuerza, Celia Lora se hizo presente en redes sociales para compartir un mensaje en el que brindó su versión y sus primeras declaraciones al respecto. Su grabación se volvió viral a los pocos minutos.

Frente a todos sus seguidores en Instagram la hija de Alex Lora desmintió que sea pareja de Lizbeth Rodríguez. Aseguró que actualmente se encuentra soltera y disfrutando de viajes y conciertos. Lamentó que la noticia se haya viralizado en los distintos medios de la farándula.

Finalmente Celia Lora dijo que el "chiste" que comenzó Lizbeth Rodríguez llegó bastante lejos, por lo que tomó la decisión de salir a desmentir la información. En este sentido reiteró que sí conoce a la influencer, pero no tienen algo más que una amistad.

"Este chiste de Lizbeth llegó muy lejos, tenía que decir que no es cierto, la conozco hace 4 años es mi amiga, la quiero mucho. No crean todo lo que dicen. Me encanta estar sola. Es mentira, no ando con nadie", contó.