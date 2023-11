Lizbeth Rodríguez abre su corazón, defiende su relación con Celia Lora: "es tan hermoso y tan sagrado"

Hace unas semanas la experta en exponer infieles, Lizbeth Rodríguez y la modelo, Celia Lora, se robaron todas las miradas en el mundo de la farándula después de revelar que tienen una relación sentimental. Por medio de redes sociales compartieron varios mensajes con los que se demuestran todo su amor.

A pesar de las "pruebas" de amor que han compartido, varios usuarios en redes sociales dudan que su noviazgo sea verdad pues argumentan que todo se trata de una campaña para atraer mayor número de seguidores. Para terminar con todos los rumores Lizbeth Rodríguez concedió una entrevista.

Este martes 31 de octubre el programa matutino "Venga La Alegría" compartió una entrevista con Lizbeth Rodríguez, quien por primera vez habló de su relación sentimental con Celia Lora y todos los rumores que han surgido en las distintas plataformas digitales.

Frente a las cámaras de televisión la experta en exponer infieles dijo que su relación sentimental con la modelo es verdad pues llevan varios meses juntas. Confesó que no lo habían dicho ante las cámaras, pero era imposible ocultar el gran amor que sienten.

"Es tan hermoso y tan sagrado que no lo quiero compartir con nadie, el amor se nota, era imposible ocultarlo. No era secreto, pero decirlo no lo habíamos dicho", sentenció.