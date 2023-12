Este es el integrante de BTS que se casará primero, según la astrología oriental

Actualmente, todos los integrantes de la boyband BTS se encuentran solteros, pero todos han mencionado que en algún momento les gustaría contraer matrimonio. Sin embargo, existe un integrante en especial que podría llegar al altar, según la astrología oriental, por lo que aquí te decimos quién se casará primero.

Jin, el mayor de los miembros, es un mono; RM, el líder de la boyband es un perro; Suga, uno de los raperos, es un gallo; J-Hope, el otro rapero, también es un perro; Jimin, el mejor bailarín, es un cerdo; V, también es un cerdo; Jungkook, el maknae de BTS, es un buey.

(Créditos: Facebook / BIG HIT)

¿Qué miembro de BTS que se casará primero?

RM, líder de BTS

De acuerdo con la astrología oriental, el miembro de BTS que se casará primero es RM, el líder de la agrupación, pues quienes nacieron bajo este signo son los más interesados en juntarse con su persona amada y formar una familia. Además, son sumamente compatibles con las personas que son buey, por lo que si se casan sería alguien de este signo.

De hecho, Kim Namjoon, nombre real de RM, ha hablado sobre lo mucho que le importa el amor y aseguró que en más de una ocasión de ha sentido enamorado, por lo que esto tomaría mucho sentido. Sin embargo, en este momento de su carrera el cantante de K-Pop se encuentra concentrado en su carrera artística y en unos días ingresará al servicio militar.

(Créditos: Facebook / BIG HIT)

Jin, el mayor de BTS

Según la astrología oriental, el segundo integrante de BTS con mayor probabilidad de llegar al altar es Jin, el mayor, pues quienes nacieron bajo este signo son personas sumamente amorosas, románticas e inteligentes. Además, al ser el más grande los integrantes este podría tomar muy pronto la decisión de llegar al altar, ya que muchos ídolos de K-Pop se casan tras ingresar al servicio militar.

A pesar de esto, Jin se encuentra actualmente soltero y no ha mencionado que tenga planes de casarse, al menos no pronto, por lo que sus fans pueden mantenerse tranquilos por el momento. Mientras tanto, el resto de los chicos de BTS no han detallado quién se casará primero, pero ellos han mencionado que podría ser Junkook.