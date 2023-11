¿Se burla de la caída de Luis Miguel? Aracely Arámbula sube inesperada imagen y desata rumores

El fin de semana pasado el famoso cantante, Luis Miguel se convirtió en tendencia en redes sociales después de sufrir una aparatosa caída durante uno de sus conciertos en la Ciudad de México. La grabación del momento exacto se volvió viral a los pocos minutos.

Fue en plena presentación en la Arena Ciudad de México en donde el artista conocido como "El Sol de México" tuvo una caída que alertó a todos sus fans. A pesar de lo alarmante que resultó el golpe Luis Miguel demostró su profesionalismo al continuar con su concierto.

El cantante sufrió una caída. Foto: Especial

¿Aracely Arámbula reacciona a la caída de Luis Miguel?

Horas después de que Luis Miguel sufrió una fuerte caída que se robó todos los reflectores, su expareja sentimental, Aracely Arámbula se hizo presente en Instagram al compartir una peculiar fotografía que a los pocos minutos se volvió viral, desatando distintos rumores.

Ante sus más de seis millones de seguidores en Instagram la actriz conocida como "La Chule" compartió una imagen en la que está sonriendo. Al parecer las fotografía corresponde a una de sus distintas colaboraciones que hizo en una de sus exitosas telenovelas.

Como era de esperarse la reciente publicación de Aracely Arámbula en Instagram no pasó desapercibida para nadie pues a los pocos minutos sumó miles de comentarios, Algunos internautas aseguraron que reaccionó al accidente de Luis Miguel y otros dijeron que fue una simple coincidencia.

Foto: Instagram/@aracelyarambula

¿Cuántos hijos tuvieron Luis Miguel y Aracely Arámbula?

Durante el tiempo que estuvieron juntos Aracely Arámbula y Luis Miguel tuvieron la dicha de procrear a dos hijos: Daniel y Miguel. Tras su separación la actriz contó que su ex no tiene ninguna relación con los pequeños e incluso ventiló que no se hacía responsable económicamente