Mane acepta que la relación con Miku fue tóxica: "ambos fuimos parte de eso"

Mane Ribs admitió que tuvo una relación "tóxica" Miku, mejor conocida en YouTube "Miumiku Miau". El también influencer contestó a las acusaciones que hizo su pareja en su contra, las cuales se han hecho virales debido a un famoso podcast en donde habló de los motivos por los cuales terminaron. El joven creador de contenido destacó que ambos fueron parte de ese tipo de dinámica en su noviazgo, por lo que se trató de defender.

El fin de semana se estrenó un nuevo capítulo del podcast "Hablemos de Tal" con el influencer UnTalFredo, quien invitó a Valeria Marbeli, conocida en internet como Miku, la joven era una de las creadores de contenido de maquillaje más importantes de YouTube junto con Yuya. En la emisión, contó la violencia psicológica que supuestamente sufrió por parte de su expareja, Mane, con el que terminó su relación en mayo del año pasado.

Mane se defiende ante las acusaciones de Miku

Después de que varias partes del podcast se hicieran viral en YouTube e Instagram, Mane Ribs dio la cara para contestar a los señalamientos de su expareja. El joven hizo una transmisión en su cuenta de la plataforma de TikTok, en donde reconoció que fue una relación "tóxica", sin embargo, destacó que ambos participaron en aquellas prácticas que desgastaron su noviazgo y los hizo terminar.

"Ambos, ambas partes sabemos qué hicimos y qué no hicimos, porque ambos fuimos parte de eso. Ambos veníamos de unas relaciones en las que veníamos lastimados, a mi parecer. (...) No creo que todo haya sido malo, ni todo bueno. Éramos una pareja en crecimiento. Tuvo un proceso y lo quiera entender o no, está bien", destacó el también músico en sus comentarios durante el en vivo.

Mane aseguró que quiso mucho a Miku IG @maneribs

Asimismo, durante la conversación con sus fans puntualizó que quiso mucho a Miku, y negó que quisiera "sacar provecho" con esta situación, pues destacó que por ese motivo hizo el live en la plataforma china, en la que no genera dinero. Como era de esperarse, los comentarios en la transmisión se dividieron, ya que mientras algunos le mostraban su apoyo, otros usuarios se fueron en su contra por lo que presuntamente le hizo a la también empresaria.

¿Qué dijo Miku sobre Mane y por qué lo acusó?

Durante el podcast, Miku dio a conocer los motivos por los cuáles terminó su relación. La yootuber, de 30 años, reveló que durante su noviazgo Mane ejerció violencia psicológica en su contra, ya que le decía que estaba pasada de peso, algo que aumentó su trastorno de la conducta alimentaria, asimismo, le provocó depresión y ansiedad, motivos por los cuales confesó que dejó de hacer contenido en redes.

Miku aseguró que Mane le faltaba al respeto IG @bunnymiku

De igual forma, Valeria también dijo que fue víctima de violencia económica, pues señaló que Mane nunca tuvo suficiente solvencia económica, “todo salía de mi canal o del que teníamos como pareja”, por lo que el influecer y músico constantemente graba contenido para el canal, sin importar las condiciones de su entonces novia, como la vez que la obligó a arreglar a su hermana para su boda de ésta y grabó todo, hasta que terminó en el hospital.