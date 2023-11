Pruebas definitivas de que El Escorpión Dorado y Fabiola Martínez tenían meses de romance | FOTOS

Esta vez le tocó al 'Escorpión Dorado' estar en el centro de la polémica; el personaje de internet no se salvó de ser funado en redes sociales después de que se descubriera que estuvo muy romántico junto a Fabiola Martínez en un concierto de Peso Pluma. Los videos de la pareja abrazándose y besándose se hicieron virales y Alex Montiel fue acusado de serle infiel a su esposa Dana Arizu.

¿Quién es Fabiola Martínez? 5 fotos que nos dicen todo sobre ella

Tras las crecientes acusaciones de infidelidad, Alex Montiel y su esposa aparecieron en un video de YouTube declarando que tienen una relación abierta y que no hay infidelidad cuando las dos personas están de acuerdo. Esto no ayudó a limpiar la imagen del 'Escorpión Dorado', que trató de hacer ver su romance con Fabiola como algo casual, pues la también conductora regia contraatacó y respondió con un mensaje en Instagram.

"Yo no fui la amante de nadie, las amantes se escondes y yo nunca estuve escondida. Él jamás me escondió, él me dio un lugar. Lugar que me quitó de la noche a la mañana".