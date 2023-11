Leslie Gallardo ya tiene a Emilio Osorio en la pantalla de su celular, así viven su tierno romance

El romance entre la exintegrante de Acapulco Shore, Leslie Gallardo, y el cantante y actor Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos, parece cada vez más sólido. A pesar de las críticas y la reciente ruptura con Karol Sevilla, la pareja muestra su amor sin tapujos en Instagram.

Leslie Gallardo y Emilio Osorio: La nueva pareja del 2023

El cantante y actor Emilio Osorio ha encontrado un nuevo amor en la figura de Leslie Gallardo, conocida por su participación en el reality show "Acapulco Shore".

Leslie se ve muy enamorada. Instagram: @_lesliegallardo

La noticia de su romance fue captada durante la celebración del 21 cumpleaños de Emilio, donde se observó a la pareja compartiendo un beso. Esta relación sorprendió a muchos, ya que Emilio recientemente había terminado su relación con Karol Sevilla.

Leslie Gallardo, por su parte, es una estrella de realities y modelo de OnlyFans, que ha ganado notoriedad en el mundo del espectáculo. Tras la confirmación de su relación con Emilio, Leslie ha estado en el foco de los medios y de los fans de Emilio y a mostrado su amor a tal grado que ya tiene una foto de ambos en la pantalla de su celular, además de compartir varias fotos en Instagram paseando por una bella playa.

La pareja se la pasa en la playa. Instagram: @_lesliegallardo

Su relación con Karol Sevilla: ¿Qué pasó?

La relación entre Emilio Osorio y Karol Sevilla ha sido objeto de atención en los medios durante los últimos años. Fue una relación intermitente que duró más de un año, y que comenzó tras su colaboración musical. Ambos artistas tuvieron una relación pública, que se mantuvo fuerte a pesar de los rumores y conflictos, principalmente relacionados con los egos.

Sin embargo, al final, la relación no prosperó y recientemente ambos confirmaron su ruptura. Karol Sevilla, durante una de sus transmisiones en vivo en Instagram, confirmó que ya no están juntos. Aunque los detalles exactos de la ruptura aún no se conocen, el final de esta relación ha dejado en shock a muchos de sus seguidores.