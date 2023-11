Laura Pausini asegura que le gusta más la versión de “Se fue” de Rauw Alejandro

El pasado 16 de noviembre se llevó a cabo una de las premiaciones más importantes de la música latina, nos referimos a los Latin Grammys 2023, en donde se reconoció a lo mejor de la música en español, además se reconoció a Laura Pausini como “La persona del año”.

Debido a lo anterior es que artistas como Christian Nodal, Mon Laferte y Rauw Alejandro rindieron homenaje a la cantante de origen italiano, interpretando sus éxitos en nuevas versiones, pero sin duda, la actuación del exnovio de Rosalía se llevó la nota, tanto así que la propia Laura Pausini quedó enamorada de la nueva versión de “Se fue”, su éxito de 1994.

Te puede interesar:

Rosalía y Rauw Alejandro se mandaron terribles indirectas enfrente de todos en los Latín Grammy

VIDEO | Después de 18 años de relación, Laura Pausini se casa con su pareja Paolo Carta

Foto: IG @laurapausini

Laura fue reconocida como "La persona del año".

En entrevista para Dial una emisora de radio de España, Laura Pausini se confesó respecto a la actuación de Rauw Alejandro en la que interpretó su éxito “Se fue”, en una nueva versión, misma que muchos aseguran podría haberla dedicado a su ex prometida la también cantante Rosalía.

Ante esto, Laura Pausini confesó que antes de mostrarla al mundo entero, Rauw Alejandro confesó a la italiana que le tendría una gran sorpresa pues aunque él no pudo entregar en propia mano el reconocimiento por su trayectoria y por ser nombrada como “la persona del año”, haría algo muy especial para ella, y así fue, tanto que la intérprete de “En cambio no” confesó que le gustó más la versión del puertoriqueño.

Foto: IG @laurapausini

Laura Pausini reconoció el gran trabajo de Rauw Alejandro

“Rauw me dice: ‘no te voy a dar el premio pero te haré una sorpresa’, por que Rauw fue inmediatamente después de mi premio y empieza la canción de ‘Se fue’, y dejame decirte algo, me gusta más su versión que la mía, es la verdad”, dijo Laura Pausini

En esta misma declaración, Pausini asegura que pese a que la versión original de “Se fue” se convirtió todo un éxito hace 30 años, ahora, al escucharla la siente muy lenta y cree que le falta algo, mismo que se lo integró Rauw Alejandro a su versión.

Tras la increíble versión que el puertoriqueño interpretó en los Latin Grammys 2023, millones de personas alrededor del mundo han pedido una colaboración entre él y la intérprete original, osea Laura Pausini, ante esto fue cuestionada en esta misma entrevista y la italiana no negó que exista la posibilidad.

“Haber, no sé (sonrió pícaramente), no, que yo no soy capaz, no se puede decir nada, hasta que no grabemos no sabemos, sería bellísimo”, dijo entre risas Laura Pausini.