Gaby Spanic revela que Pablo Montero admitió el abuso y pidió disculpas en televisión pero "lo protegieron"

Después de que rompiera el silencio y acusara a Pablo Montero de abuso sexual, la actriz Gaby Spanic reveló que el cantante admitió que se aprovechó de ella y le pidió disculpas, sin embargo, destacó que lo protegieron. En un encuentro con la prensa, la villa de telenovelas también reveló los motivos que la orillaron a no poner una denuncia formal en contra de su excompañero en el reality show.

La protagonista de "La usurpadora" dio una breve entrevista a medios de comunicación en la que reiteró que el cantante de regional mexicano la tocó indebidamente cuando participaron en un famoso reality show. La artista, de 49 años, también mencionó que la "producción encubrió muchas cosas" y que también protegieron a Montero, quien no es la primera vez que es señalado por este tipo de acciones en contra de mujeres.

Pablo Montero presuntamente le pidió disculpas a la actriz IG @pablomoficial

Así fue como Pablo Montero le pidió disculpas a Gabriela Spanic

La actriz Gabriela Spanic relató que cuando sucedió el incidente Pablo Montero estaba alcoholizado. "Yo fui víctima de abuso sexual por parte de él. Estaba pasado de copas. Yo tenía mucho nervio, mucho temor, pero el manager de ese momento me dijo 'no digas nada'", informó la celebridad de la televisión, que también aseguró que el cantante de "Piquito de Oro" reconoció la acción y la pidió disculpas, pero no las transmitieron en el programa.

"El me pidió disculpas, porque nos conocemos desde hace muchos años. Lo reconoció allá adentro, pero no lo pasaron al aire. Yo pase muchas cosas allá dentro y protegieron a Pablo y a otra persona. Él me pidió disculpas allá adentro y yo se las acepté, pero fue una situación muy dura", destacó Gaby, quien también dejó ver que no se sintió segura ni protegida ante la agresión que sufrió en el proyecto.

¿Por qué no denunció Gaby Spanic a Pablo Montero?

Al preguntarle por qué no procedió letalmente contra el cantante y actor por el presunto abuso sexual, la protagonista de telenovelas señaló que decidió no demandarlo debido a que no estaba segura en tener justicia. "Pensé demandarlo y denunciarlo, (pero) para qué, si es tan lenta la justicia y todo lo demás. Es muy caro los abogados, pasan los años, pasa el tiempo y no hay justicia. Yo tengo fe de que todo vaya cayendo por su propio peso", destacó.