Gaby Spanic acusa a Pablo Montero de presunto abuso sexual: "yo pegaba de gritos"

Gaby Spanic hizo una fuerte acusación en contra de Pablo Montero, pues lo señaló de un presunto abuso sexual. De acuerdo a la actriz, se asesoró legalmente y pudo romper el silencio para hablar de los tocamientos indebidos que le hizo el cantante durante un reality show. Esta no es la primera vez que el artista, de 49 años, está involucrado en un caso de agresión en contra de una mujer.

En el más reciente capítulo de "Secreto de Villanas", la protagonista de "La usurpadora" dio a conocer que durante un reality en el que participó junto al llamado "Piquito de Oro" se suscitó este desafortunado encuentro en el que el artista la tocó a pesar de que ella estaba gritando. Al relatar la historia, sus compañeras quedaron sorprendidas e inmediatamente sus declaraciones se hicieron virales en redes sociales.

Sigue leyendo:

"Ya basta de burlarse": Gaby Spanic se pronuncia tras orden de arresto contra Pati Chapoy

Revelan imágenes de Pablo Montero en la FGE de Chiapas tras denuncia por presunto abuso sexual

Pablo Montero es señalado nuevamente de presunto abuso sexual IG @pablomoficial

Gaby Spanic señala a Pablo Montero por tocarla

“Me dijeron en la fiscalía que no podía hablar de esto, pero averigüe con unos abogados antes de abrir la boca. Esto sí lo puedo hablar y con mucha seguridad, allá adentro sufrí un delito y cuando es delito no hay confidencialidad que valga, entonces se puede contar: abuso sexual”, comenzó a platicar la actriz, de 49 años, a sus compañeras, Laura Zapata, Sabine Moussier, Cynthia Klitbo y Aylín Mujica.

Gabriela Spanic reveló que durante un reality Pablo Montero abusó de ella. Contó que se encontraba fumando cuando el cantante se le acercó y comenzó a tocarle el pecho sin su consentimiento, asimismo, intentó besarla a la fuerza, mientras ella gritaba por ayuda por parte de sus ex compañeros y la producción.

“Fue alguien que yo estimo mucho y no reparo en decirlo: Pablo Montero (...) Yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó a los senos y empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba de gritos: ‘Sáquenme de aquí'”, dio a conocer la actriz, quien no dio más detalles de cuando sucedió este desafortunado encuentro con el intérprete de regional mexicano.

Gaby Spanic señala a Pablo Montero como su agresor IG @gabyspanictv

¿Pablo Montero abusó de Gaby Spanic?

Aunque la actriz no dio más detalles sobre el acontecimiento o si procedió legalmente en contra de Montero, usuarios de redes sociales especulan que esto pudo haber sucedido en la segunda temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo en donde ambos estuvieron.

Por su parte, el intérprete de "Se te olvidó" no ha aclarado las acusaciones en su contra, sin embargo, no es la primera vez que se ve involucrado en un caso como este, pues hay que recordar que a principios de 2023, dos mujeres originarias de la ciudad de Tapachula, Chiapas, denunciaron a Óscar Daniel Hernández Rodríguez, nombre real, ante las autoridades por una situación similar.